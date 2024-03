Frau schanzt über Kreisverkehr und legt Verkehr lahm

Mitten im Feierabendverkehr haben Unfälle den Aesculap-Kreisverkehr und die Kreuzung Stuttgarter Straße lahmgelegt. Verkehrsteilnehmer müssen etwas Geduld mitbringen.

Fahrerin ist alleinbeteiligt

Gegen 16.30 Uhr passiert es: Eine Fahranfängerin kommt aus Richtung Bahnhof und schleudert über die Verkehrsinsel im Aesculap-Kreisel. Wie Tuttlingens Revierleiter Matthias Preiss auf Nachfrage mitteilt, habe die Fahrerin vermutlich zu viel Gas gegeben. Andere Fahrzeuge waren bei dem Unfall nicht beteiligt.

Das Fahrzeug dreht sich und kommt verkehrsbehindernd zur Möhringer Straße, also in Richtung Kreuzstraßen-Tunnel, zum Stehen. „Diese Abfahrt ist in Teilen blockiert. Das Fahrzeug hat mindestens einen Achsbruch“, so Preiss.

Die Kollegen vor Ort tun alles, dass der Verkehr bestmöglich abfließt. Matthias Preiss

Der Abschlepper soll in den nächsten Minuten eintreffen, so Preiss gegen 17.20 Uhr, sodass die Straße in den nächsten Minuten wieder befahrbar ist.

Auffahrunfall kurz vor großer Kreuzung

Auch auf der anderen Seite der Stadt läuft der Verkehr schleppend. Gegen 17.30 Uhr passierte ein zweiter Unfall auf der Trossinger Straße, kurz vor der Kreuzung Stuttgarter Straße, an der zwei Bundesstraßen zusammenkommen.

Augenzeugen berichten von einem Auffahrunfall: Ein Lieferwagen ist auf ein anderes Auto aufgefahren. Die Unfallaufnahme läuft. Laut Polizei gab es keine Verletzten, es handle sich lediglich um einen Blechschaden.

Auch im Stadtzentrum gab es einen Unfall

Schon am Nachmittag hat es im Stadtzentrum Tuttlingens gekracht. Ein Bus und ein Auto fuhren gegen 15 Uhr auf der Unteren Hauptstraße ineinander. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.