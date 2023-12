Fabio Braunbart ist Deutscher Meister im Gewichtheben der Jugend

Dieses Edelmetall war nur für ihn reserviert gewesen: Fabio Braunbart vom ASV 1897 Tuttlingen hat bei den Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben der Jugend im bayrischen Roding die Goldmedaille gewonnen. Damit feierte der Nachwuchsheber seinen dritten Deutschen Meistertitel.

Nach den beiden Titeln im Mehrkampf 2022 und 2023 holte sich der 14-Jährige seinen ersten Meistertitel auf Bundesebene im Zweikampf.

Im Reißen zeigte Fabio Braunbart drei gültige Versuche über 90, 94 und 97 Kilogramm und setzte sich an die Spitze. Im Reißen übersprang er dann nach gültigem ersten Versuch über 110 Kilogramm die nächste Gewichtsstufe von 114 Kilogramm, um mit diesem Gewicht den Sack vorzeitig zuzumachen und die Konkurrenz zu schocken. Der Plan ging auf - 116 Kilogramm gültig gestanden. „Und die 120 kg habe ich ihm dann überlassen. Gebraucht hatte er das Gewicht nicht, um zu gewinnen. Aber ich weiß, dass er das drauf hat“, sagte Vater und Trainer Ettore Braunbart. Die 120 Kilogramm sollten an diesem Tag nicht sein, auch wenn der Versuch nur knapp ungültig war. Fabio Braunbart gewann damit nicht nur seinen Jahrgang 2009, sondern zudem den Jahrgang 2008. „Ich war mit seinem Wettkampf sehr zufrieden. Fabio hat in den letzten drei Wochen im Training noch einmal einen großen Sprung gemacht, was Beinarbeit und Konzentration betrifft. Er selbst war auch zufrieden mit sich, obwohl ihn der ungültige Versuch für die 120 kg gewurmt hat“, bilanzierte Ettore Braunbart. In den Jugendklassen des Gewichthebens erfolgt die Wertung in Jahrgängen und noch nicht in Gewichtsklassen. Trotzdem wird das Körpergewicht des Hebers bei den gültigen Versuchen mittels eines Faktors einberechnet. So wird das Wettbewerbsverhältnis für leichtere Athleten gewahrt. Punktabzüge gibt es bei mehr Körpergewicht, Zusatzpunkte für weniger Körpergwicht als das Richtgewicht des Jahrgangs.

Auch wenn der Sieger im Jahrgang 2008, Oskar Hüllebrand (TSG Rodewisch), im Stoßen (103 kg) und Reißen (129kg) mehr Gewicht in die Höhe stemmte als Fabio Braunbart, so gewann der Tuttlinger doch nach Punkten, da Hüllebrand mit seinen 87,9 Kilogramm Körpergewicht Punktabzüge in Relation zum gehobenen Gewicht hinnehmen musste. Fabio Braunbart (76,5 Kilogramm Körpergewicht) holte 251,63 Punkte, Oskar Hüllenbrand nur 247,5. Zum Vergleich: Im Jahrgang 2009 erzielte der Zweitplatzierte Danny Zaurbekov (SV Empor Berlin) mit seinen 81,7 Kilogramm Körpergewicht 241,9 Punkte.