Das Jahr 2023 war das bisher wärmste Jahr überhaupt im Raum Tuttlingen, mit heftigen Hitzewellen und teils großer Trockenheit. Aber auch überdurchschnittlich nass und regenreich. Und es gab sogar einen Orkan.

Tuttlingen hat einen Wetterexperten

Der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber hat die Daten zusammengetragen. Ihm liegen die Wetteraufzeichnungen aus Tuttlingen, teils bis ins Jahr 1891 vor. Vor allem bei den Temperaturen hat er erneute Rekorde festgestellt - seit mehreren Jahren in Folge.

Das Jahr 2023 in einer Grafik zusammengefasst. (Foto: Daten: Jürgen Hieber/Grafik: Alexis Albrecht )

Bis auf den April fielen sämtliche Monate deutlich zu warm aus. Die Höchsttemperatur des Jahres gab es am 24. August mit 36,9 Grad. Die bislang höchste je erreichte Temperatur wurde am 30. Juni 2019 mit brütend heißen 38,8 Grad in der Tuttlinger Innenstadt gemessen.

Wieder ein Rekord

Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,18 Grad (Vorjahr 10,01 Grad) gilt 2023 nun als das wärmste Jahr seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung.

„Bedenkt man, dass der Mittelwert vor 30 bis 40 Jahren noch bei sechs bis sieben Grad lag, ist seither eine Klimaerwärmung von rund drei Grad deutlich erkennbar“, schreibt Hieber. Allein in den vergangenen zehn Jahren sei die Neun-Grad-Marke neunmal überschritten worden, und die Erwärmung schreite weiter voran. Eine „bedenkliche Entwicklung“ nennt er das.

Das Wetterjahr im Überblick

Januar Zu mild, zu trocken, teils windig und enorm sonnenscheinarm, dabei wenig Schnee in der zweiten Monatshälfte. Februar Überwiegend Hochdruck-bestimmter, deutlich zu warmer und trockener Februar, dabei kaum Schnee und überdurchschnittlich sonnig. März Sehr nass und windig, sonnenscheinarm, dennoch zu mild. April Zu kalt, deutlich zu nass und sehr wenig Sonnenschein - typisches Aprilwetter. Mai Temperaturen im Normbereich, zu trocken, oft sehr windig, durchschnittlicher Sonnenschein. Insgesamt zwei völlig unterschiedliche Maihälften. Juni Nach extremer Trockenheit mit neuem Trockenheitsrekord hochsommerlich. Deutlich zu warm, viel zu trocken, enorm viel Sonnenschein und reichlich Wind. Bestes Southside-Wetter! Juli Zu warm, etwas zu trocken und öfters windig, sonnenscheinarm. Auf große Hitze folgte zur Monatsmitte launische Wetterphase. August Anfang und Ende kühl, dazwischen enorme Hitzewelle. Allgemein gesehen zu warm, etwas zu trocken, oft windig und sonnenscheinarm. September Ein September der Wetterrekorde, so warm wie noch nie, deutlich zu trocken, mäßig windig und enorm viel Sonnenschein. Oktober Lange Zeit sommerlich, deutlich zu warm, etwas zu trocken, mäßig windig, mit Ausnahmen, Sonnenschein etwas über dem Soll. November Nassester November der Wettergeschichte, fast nur tiefdruckbestimmt. Geringfügig zu mild, oft sehr windig und nur wenig Sonnenschein. Dezember Winterliche und schneereiche Tage, dann laue Tage, über den Monat gesehen sehr nass. Deutlich zu mild, oft windig, wenig Sonne.

Das Jahr 2023 brachte es auf enorme 89 Sommertage (Vorjahr 80 Tage), von denen an 31 Tagen (Vorjahr 31 Tage) die Hitzemarke von 30 Grad erreicht und überschritten wurde. Den Rekord hält bisher der Jahrhundertsommer 2003 mit 94 Sommertagen.

Frost gab es dagegen an 90 Tagen (Vorjahr 106 Tage) und Dauerfrost an 14 Tagen (Vorjahr 13 Tage). Die tiefste Temperatur des Jahres wurde am 14. Dezember mit -12,8 Grad (Vorjahr -15,5 Grad) registriert.

Das waren die Besonderheiten

Besondere Ausreißer im Jahresverlauf sind einerseits die Trockenheit, die von Mai bis einschließlich Oktober geherrscht hat. Dann aber geht der November als nassester November der Wettergeschichte in die Statistik ein.

Heißt unterm Strich: Mit einer Gesamtmenge von 984,4 Litern pro Quadratmeter (Vorjahr 733,4 L/qm) wurden 107,1 Prozent (Vorjahr 79,8 Prozent) der Normalmenge von 919,54 L/qm eines Jahres erreicht. Davon fiel an 30 Tagen (Vorjahr 28 Tage) Schneeregen oder Schnee.

Eine geschlossene Schneedecke gab es übers Jahr gesehen an 32 Tagen (Vorjahr 31 Tage) im Stadtbereich und an 44 Tagen (Vorjahr 54 Tage) in den schattigen und erhöhten Stadtrandlagen.

Wo war die Sonne?

Mit 1824,2 Sonnenstunden (Vorjahr 2251,5 Stunden) wurde das Jahresmittel nicht erreicht. Den Rekord hält das Jahr 2003, wo die Sonne enorme 2514 Stunden auf uns hernieder schien. Nur 1540 Sonnenstunden gab es dagegen im Jahr 2010.

2023 war das bisher wärmste Jahr in Tuttlingen seit der Wetteraufzeichnung. (Foto: dpa )

Am sonnenreichsten im Verlauf des Jahres war der Juni mit 305,6 Sonnenstunden (Vorjahr: Juli mit 329,8 Std.).

Der Wind blies so manches Mal auch stürmisch übers Land. Mit 113,0 Stundenkilometern, was Windstärke 12 entspricht, fegte am 26. August ein Orkan durch die Tuttlinger Innenstadt und riss so manche Bäume um und sorgte für Sturmschäden. Auch an dem Abend, an dem das Festival auf dem Honberg abgebrochen und die Gäste evakuiert werden mussten, gab es Orkanböen auf dem Berg.

Wetterexperte Jürgen Hieber zur Wetterlage. (Foto: Hieber )

„Trotz allem muss man sagen, dass wir in Tuttlingen gegenüber den exponierten Lagen unseres Landkreises doch einigermaßen geschützt sind“, sagt Hieber.

Nebel gab es im Jahr 2023 an 13 Tagen (Vorjahr 24 Tage). Gewitter an 22 Tagen (Vorjahr 26 Tage).