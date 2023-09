Das Kreisarchiv– und Kulturamt Tuttlingen lädt zu einer Exkursion zu den Kreisgrenzen ein. Die Tour startet nordwestlich von Deilingen und führt entlang der Kreisgrenze zum Oberhohenberg. Die ehemalige Burg auf dem Oberhohenberg war einst das Zentrum der Grafschaft Hohenberg. Die Sondergemarkung Oberhohenberg mit der Burgruine war bis 1909 noch Bestandteil der Gemeinde Deilingen, seither gehört sie zu Schömberg–Schörzingen. Die Wanderung führt bis zum dreibannigen Grenzstein, der die Gemarkungen Deilingen, Gosheim und Wilflingen trennt, und vorbei am Punkt, wo die drei Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Zollernalbkreis aneinanderstoßen.

Die Kreisgrenzwanderung ist eine Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Tuttlingen“. Die Treffpunkte sind um 12.45 Uhr am Landratsamt Tuttlingen (Werderstraße) und um 13.30 Uhr am Sportplatz in Deilingen. Die Strecke ist circa acht Kilometer lang. Die Leitung haben Herr Dr. Hans–Joachim Schuster und Herr Andreas Mauch inne.

Die Anmeldung ist telefonisch unter 07461/9263101 möglich. Die Exkursion ist kostenfrei.