Er war einmal Jugendtrainer bei verschiedenen Fußballvereinen in der Gegend. Jetzt muss sich ein heute 65-jähriger Mann aus einer Tuttlinger Nachbargemeinde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in 13 Fällen vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil verantworten.

Er will reden, will sich lückenlos äußern. Der Verteidiger über seinen Mandanten

Der Prozess beginnt am Dienstag mit einer Überraschung: Bernhard Mussgnug, der Verteidiger, stellt den Antrag, die gesamte Verhandlung, vom Verlesen der Anklageschrift bis zum Urteil, hinter verschlossen Türen zu bestreiten. Er begründet das mit der Privatsphäre seines Mandanten und den damit verbundenen „schutzwürdigen Interessen“.

Zudem: „Er will reden, will sich lückenlos äußern.“ Das sei ihm aber nur dann möglich, wenn er das unbefangen, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, tun könne. „Das schutzwürdige Interesse des Angeklagten überwiegt in diesem Fall“, sagt Mussgnug mit Verweis auf die Strafprozessordnung.

Lange Beratung hinter verschlossenen Türen

Die Türen schließen sich, es folgt eine nichtöffentliche Beratung zwischen dem Gericht, dem Staatsanwalt, dem Verteidiger und der Nebenklägerin darüber, ob der komplette Prozess hinter verschlossenen Türen stattfinden soll. Die 1. Große Strafkammer mit je zwei Berufs- und zwei Laienrichtern benötigt weitere Zeitung für eine Entscheidungsfindung.

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Der Richter

Nach insgesamt zwei Stunden verkündet Karlheinz Münzer, der Vorsitzende Richter: Die Öffentlichkeit muss während des Prozesses draußen bleiben ‐ mit Ausnahme des Urteils. Diesen Teil seines Antrags habe Anwalt Mussgnug zurückgenommen, so Münzer, nachdem er ihn überzeugt habe, dass man in einer öffentlichen Urteilsbegründung auf sensible Aspekte Rücksicht nehmen könne.

Betroffene sehen die Lage verschieden

Die Nebenklägerin hatte zunächst ihre Zustimmung gegeben, zog diese aber nach Rücksprache mit ihrem nicht anwesenden Mandanten zurück. Der legt Wert darauf, dass die Sache an die Öffentlichkeit kommt. Ganz im Gegensatz zu einem anderen Betroffenen, der unbedingt vermeiden will, dass der mutmaßliche sexuelle Missbrauch an ihm öffentlich wird.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, betont der Richter, „aber es geht hier um Umstände aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich!“. Und das „schutzwürdige Interesse“ von Angeklagten stehe über dem Interesse der Öffentlichkeit. Das sei auch Teil der einschlägigen Rechtsprechung.

Öffentlichkeit bleibt außen vor

Damit ist der Prozess für Zuhörer und Journalisten beendet. Trotzdem gibt es grundsätzliche Informationen, was dem heutigen und ledigen Rentner (im Internet wird er für einen Verein immer noch als Ansprechpartner für die Jugend geführt) vorgeworfen wird. Sie stammen aus einer Vorabmeldung des Landgerichts.

Demnach muss sich der Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Schutzbefohlenen, widerstandsunfähiger Personen und Jugendlichen in 13 Fällen verantworten. Hinzu kommen „eine Verletzung des „höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“ und der Besitz von Bildern mit kinderpornografischen (Opfer unter 14 Jahre) bzw. jugendpornografischen (Opfer 14 bis18 Jahre) Inhalts.

Mutmaßliche Taten liegen zehn Jahre zurück

Die Anklage geht davon aus, dass der Angeklagte die Missbrauchstaten im Zeitraum 2012 bis Mitte 2015 begangen hat. Teilweise war er damals bei verschiedenen Vereinen als Jugendfußballtrainer tätig.

Dass die mutmaßlichen Taten, die zehn Jahre zurückliegen, erst jetzt vor Gericht kommen, liegt daran, dass sie offenbar ‐ auch dazu gibt es keine Auskunft ‐ erst jetzt bekannt (und wahrscheinlich angezeigt) wurden. Die Verjährungsfristen sind inzwischen in solchen Fällen mit Kindern und Jugendlichen verlängert worden. Unmittelbar nach Bekanntwerden und Prüfung der Vorwürfe wurde der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen.