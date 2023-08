Eventreihe „Sommer im Park“ geht zu Ende

Im September klingt in Tuttlingen die Eventreihe „Sommer im Park“ aus. Der Monat steht aber auch im Zeichen der „Tuttlinger Nachtkultour“ und des Saisonstarts in der Stadthalle Tuttlingen. Der September gibt Gelegenheit Künstler unterschiedlichster Genres wie die Rocker von „U.D.O.“, „Mr. Leu“ oder die Neue Philharmonie live und hautnah zu erleben.

Das dritte Hip Hop Festival „Beats, Rap & Skate“ findet am ersten Septemberwochenende im Donaupark auf der Skateranlage statt, am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, jeweils ab 14 Uhr. Ab 23 Uhr geht es im Abteil 42 im Bahnhof weiter.

Die Stadtbibliothek baut am Freitag, 8. September, ihr Lesezelt im Donaupark im Garten Momo auf. Claudia Schreiber–Winkler liest darin Kindern ab vier Jahren Geschichten vor. Los geht es um 15 Uhr. Am Abend tritt im Park im Zelt am Birkenhain die Oliver Schulz Band auf. Ihr Repertoire ist vielfältig und reicht von klassischem Swing, über Schlager bis hin zu Rock– und Pop–Titeln und das alles im unverwechselbaren Big Band–Sound. Konzertbeginn ist 19 Uhr.

Der Graffiti– und Streetart–Künstler Fabian Kitzke aus Trossingen kommt am Sonntag, 10. September, in den Donaupark in den Garten Momo. Die Mitmachaktion des Ostergartenvereins startet um 14 Uhr.

Die zwölfte Tuttlinger Nachtkultour findet am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr statt. Zahlreiche Kultureinrichtungen laden in der Innenstadt zu einem Kulturspaziergang durch die Stadt ein. Bis spät in die Nacht warten Musik, Kabarett, Lesungen, Ausstellungen und Gastronomie — Kultur und Kulinarisches in vielen Formen. In der Stadthalle tritt um 19.30 Uhr „Mr. Leu“ auf.

Zur gleichen Zeit, auch in der Stadthalle, stehen Heike Feist und Jan Schönberg auf der Bühne. Sie spielen das Stück „Weiberheld — Mit Tucholsky im Bett“. Obwohl klein und dick und kein Schönling, zog Kurt Tucholsky viele Frauen im Laufe seines Lebens in den Bann. Ehrlich ging es dabei nicht immer zu. Zahllose Affären säumten seine zwei Ehen. So lassen das Schauspielduo Feist und Schönberg nun Tucholskys Frauen sprechen und erzählen von der ganz großen Liebe, aber auch von Betrug, von Lüge und vom Fremdgehen.

Die Heavy–Metal–Legende U.D.O. um Udo Dirkschneider, Metakilla und Frozen Crown sind am Samstag, 16. September, ab 18 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen zu hören. „Beast of Rocks“ heißt das neue Format.

Eine Theatergruppe bringt den Alpenthriller „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ von Jörg Maurer auf die Bühne. Am Freitag, 29. September ist die Gruppe zu Gast in der Stadthalle Tuttlingen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Unter den Schauspielern sind auch die TV–Stars Sebastian Fischer, Max Beier (beide „Sturm der Liebe“) und Claudia Plöckl („Um Himmels Willen“, „Der Bergdoktor“).