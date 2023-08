Denke ich über Tiefpunkte in meinem Leben nach, fällt mir das empfindliche Alter von Anfang zwanzig ein. Ich hatte gerade meine Ausbildung beendet und wohnte mit meinem Freund zusammen. Wir schmiedeten Zukunftspläne. Meine Eltern waren mit mir zufrieden, ich stand auf eigenen Beinen. Die Tür zur Welt stand weit offen.

Von außen betrachtet, sah mein Leben vielversprechend aus. Aber nur ich wusste, dass alles eine Farce war: Ich hatte den falschen Beruf und den falschen Freund gewählt. Meine Ausbildung hatte ich gemacht, weil mir nichts Besseres einfiel, und ich mochte zwar meinen Freund, aber ich war nie in ihn verliebt gewesen. Alles, wofür und wogegen ich mich entschied, schien allein dem Zufall überlassen.

Weil ich nicht wusste, was ich wirklich wollte, ließ ich andere über mich entscheiden. Ich fand mich hässlich, meinen Körper zu dick, war fremden Menschen gegenüber unsicher und gehemmt. Ich hasste es, auf Partys zu gehen, und sobald mehr als drei Personen in einem Raum waren, wäre ich am liebsten geflohen. Es gab nichts, was mir richtig Spaß machte. Kurz gesagt: Ich war todunglücklich.

Aus Verzweiflung zum Hausarzt

Für meinen Zustand hatte ich keinen Begriff, aber ich spürte, dass es so nicht weitergehen konnte. Aus lauter Verzweiflung suchte ich meinen Hausarzt auf. Er bot mir Beruhigungstabletten und ein paar schale Worte des Trostes: „Das ist nur eine Phase“, beruhigte er mich. Wenn ich heute zurückschaue, dann denke ich: Das hätte auch böse ausgehen können.

Rund 43 Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden laut der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV) einmal in ihrem Leben an einer psychischen Erkrankung, wobei die Tendenz steigend ist. Je mehr AnwärterInnen es auf Therapieplätze gibt, desto länger sind die Wartezeiten. Psychotherapeutinnen und -therapeuten sind seit 2017 dazu verpflichtet, ein Erstgespräch anzubieten, damit schneller abgeklärt werden kann, ob eine Therapie gebraucht wird.

Die „Terminservicestelle“ der Kassenärztlichen Vereinigung hilft dabei, bei akutem Bedarf so schnell wie möglich einen Termin bei einem entsprechenden Psychotherapeuten in der Region des Anrufers auszumachen. Die Wartezeit ist hierfür zirka fünf Wochen, bei akutem Bedarf sogar nur zwei.

Keine Garantie auf einen Therapieplatz

Doch diese Maßnahmen bieten leider keine Garantie auf einen Therapieplatz. Laut BPtK (Bundespsychotherapeutenkammer) warten 40 Prozent der Betroffenen nach ihrem psychotherapeutischen Erstgespräch etwa drei bis neun Monate auf den Beginn einer Behandlung. Das bedeutet, dass PatientInnen im Schnitt fünf Monate warten müssen, bis sie eine Therapie beginnen können. Doch mit der Wartezeit steigt das Risiko, dass sich psychische Erkrankungen verschlimmern. Außerdem steigt mit der zunehmenden Wartezeit der Anteil der Menschen, die die Therapieplatzsuche wieder aufgeben.

Seit vielen Jahren — heute nur noch reduziert — unterrichte ich junge Erwachsene, die in der Ausbildung zum/zur ErzieherIn stehen. Erwachsenwerden ist ein schwieriger Prozess, das Heranreifen bringt naturgemäß psychische Schwankungen mit sich. Meine KollegInnen und ich beobachten, dass die Zunahme an psychischen Schwierigkeiten, ja, auch an psychischen Erkrankungen, unter den jungen Menschen zu steigen scheint.

Zu einer Verschärfung der Situation haben die zurückliegenden Corona–Jahre mit ihren Lockdowns beigetragen. Laut einer Gesundheitsstudie der NAKO, Deutschlands größtem Forschungsprojekt zur Gesundheit der Allgemeinbevölkerung standen besonders junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters während des ersten Lockdowns unter Druck. Im Rahmen der Studie wurden starke Symptome von Angst, Stress und Depressionen beschrieben. Auch Schlafstörungen und Einsamkeitsgefühle wurden vielfach genannt.

Nach der Pandemie ist nicht alles vorbei

Die Corona–Pandemie ist vorbei — aber was ist mit den emotionalen Verunsicherungen, Ängsten und Stresszuständen? Sind sie auch einfach „weg“?

Nicht immer ist eine Therapie vonnöten. Für junge Menschen, SchülerInnen wie Auszubildenden wie auch für Studierende an Unis und Fach(hoch)schulen, sind in der Regel Beratungssysteme installiert, die in akuten Fällen psychische Unterstützung und Orientierung anbieten. Viele brauchen jedoch einen ersten Anstoß und Ermutigung von außen, um den Weg dorthin zu finden.

Vielleicht hilft ein Seelenklempner

Die Verzweiflung führte mich damals in eine Praxis für Psychotherapie. Wenn Beruhigungsmittel nicht helfen konnten, dann vielleicht ein Seelenklempner?

„Was für eine unauffällige Person“, dachte ich, als ich das erste Mal meiner Psychotherapeutin gegenüber saß. Frau Sentis (Name geändert) war keine zehn Jahre älter als ich, konservativ gekleidet und wirkte nicht sonderlich aufregend. Doch siehe da: Die junge Frau war einfühlsam, stellte die richtigen Fragen und bot mir vorsichtige, doch überraschend einleuchtende Interpretationen für mein inneres Erleben an. Wenn ich traurig, wütend oder mal wieder vom Leben enttäuscht zu ihr kam, erforschte sie mit mir die wahren Ursachen.

Denn diese waren meistens nicht, wie ich bald verstand, in der aktuellen Situation, sondern fast immer in der Vergangenheit zu finden. Genauer gesagt: in der Kindheit. Mit welchen Leitsätzen war ich aufgewachsen, welche Vorbilder hatten meine Eltern mir geboten? Welche Anteile in mir haben sie bestärkt, welche abgelehnt oder ignoriert? Welches Selbstbild hatte ich von mir erworben? Was daran war schädlich, was half mir weiter?

Ich erkannte, dass ich immer damit beschäftigt gewesen war, es anderen recht zu machen. Welche Potenziale ich als Person mit auf die Welt gebracht hatte, lagen noch im Verborgenen. Sie hatten bisher niemanden wirklich interessiert. Und nun war es meine Aufgabe als erwachsene junge Frau, sie ans Licht zu bringen.

Krankenkasse übernimmt oft Kosten

Sofern es sich um eine psychische Störung mit sogenanntem „Krankheitswert“ handelt, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die gesamten Behandlungskosten. Zu diesen psychischen Störungen gehören u.a. Angststörungen, Depressionen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, psychosomatische Störungen, Süchte, Verhaltensstörungen und Zwangsstörungen.

In der Psychotherapierichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen sind die Behandlungsweisen festgelegt. Diese sind psychoanalytisch begründete Verfahren (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und analytische Psychotherapie), Verhaltenstherapie sowie die Systemische Therapie (die derzeit nur für Erwachsene anerkannt ist).

Die Anerkennung dieser Verfahren beruht darauf, dass sie in den Augen des Gesetzgebers therapeutisch hinreichend erprobt und wissenschaftlich begründet sind. Aber es gibt natürlich noch weitaus mehr therapeutische Verfahren wie beispielsweise die Kunst– und Musiktherapie, die oftmals in psychosomatischen Kliniken angeboten werden.

Psychologische Beratungsstelle vor Ort hilft weiter

Abgesehen von der Inanspruchnahme einer Therapie kann sich jeder an eine Psychologischen Beratungsstelle vor Ort wenden. Hier gibt es in der Regel zeitnahe Termine und es kann abgeklärt werden, ob eine längerfristige Therapie vonnöten ist oder eine Krisenintervention ausreicht. In mancher Lebenssituation kann auch eine Selbsthilfegruppe weiterhelfen, in der sich Menschen mit ähnlicher Problematik austauschen und gegenseitig unterstützen.

Mit Frau Sentis‘ Hilfe lernte ich, nach innen zu horchen. Meine Gefühle ernst zu nehmen und zu verstehen, was sie mir sagen wollten. Auf meinen Körper zu hören, der mir immer signalisierte, was ich in Wirklichkeit brauchte: Mehr körperliche Nähe oder mehr Abstand. Mehr Essen oder weniger. Eine lebhafte Umgebung oder eine ruhige. Ich lernte, meinem Körper und meinen Gefühlen zu vertrauen — und dementsprechende Entscheidungen zu treffen.

Heute weiß ich, dass ich Glück hatte. Ich bin zur richtigen Zeit auf die richtige Person gestoßen. Hätte ich die Ausdauer gehabt, eine andere, passendere Therapeutin aufzusuchen, wenn es zwischen Frau Sentis und mir nicht „geklickt“ hätte? Ich weiß es nicht. Eine Ermutigung dazu hätte mir sicher gutgetan.

Niemand will ein „Psycho“ sein

Wir wissen, dass Körper und Geist sich gegenseitig beeinflussen und damit eine direkte Auswirkung auf die Gesundheit des Menschen haben. So können zahlreiche Krankheiten wie Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Bluthochdruck und Migränekopfschmerzen durch sozialen und psychischen Stress ausgelöst und/oder verschlimmert werden. Meine Beobachtung ist jedoch, dass noch immer die Bedürfnisse des Körpers ernster genommen werden als die der Psyche. Wer gibt schon zu, dass er psychologische Hilfe braucht? Als „Psycho“ will keiner beschimpft werden.

Doch nicht nur der Körper wird ab und zu krank, sondern auch die Psyche ist anfällig. Und das ist keine Schande, sondern ein ganz natürliches Phänomen. Jeder steckt hin und wieder in einer Krise, spürt innere Widerstände oder gar Abwehr, manchmal sogar gegenüber dem Leben, das er führt.

Manchmal braucht es nur ein verständnisvolles Gegenüber, das einem zuhört, und schon ist die Hürde überwunden, ein Problem geklärt, ein Gefühlsknoten gelöst. Zuweilen reicht aber ein guter Freund oder die Ehepartnerin nicht aus. Wie bei einer körperlichen Verletzung und Krankheit ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird, so sollte es selbstverständlich sein, dass wir auch bei seelischen Verletzungen und in schwierigen Gefühlslagen Experten aufsuchen — ohne ein schlechtes Gefühl dabei zu haben.

Eigenen Weg gefunden

Nach zwei Jahren psychotherapeutischer Behandlung hatte ich mit Frau Sentis‘ Hilfe Strategien entwickelt und wusste, wie ich auf mich achten konnte. Wie ein Kind, das laufen gelernt hatte, löste ich mich von ihrer Hand und ging fortan meinen eigenen Weg.

Dass ich schon seit vielen Jahren ein zufriedenes, sinnerfülltes Leben führe, habe ich zu einem wesentlichen Teil den vielen Therapiegesprächen mit ihr zu verdanken. Und das ist nicht übertrieben.

Kontaktstellen in Tuttlingen

Psychologische Beratungsstelle Tuttlingen (mit Außenstellen in Trossingen, Spaichingen und V.-S.) der evangelischen und katholischen Kirche, Leitung: Stefan Würfel, Bogenstraße 2, Tuttlingen, Tel. 07461/6047, www.psychberatungsstelle.de

Selbsthilfekontaktstelle & „Selbsthilfe für sorgende und pflegende Angehörige“, Gartenstr. 22, Tuttlingen, Tel. 07461/9264604

Psychosozialer Förderkreis Tuttlingen e. V., Neuhauser Str. 13, Tuttlingen, Tel. 07461/161064, E-Mail: [email protected]