Erster trifft auf Letzter: FV Möhringen feiert 4:0-Sieg

In der Bezirksliga Schwarzwald (Südbaden) hat der FV Möhringen gezeigt, dass er seiner Favoritenrolle würdig ist: Gegen den Tabellenletzten, den SV Hölzlebruck, fuhren die Möhringer einen ungefährdeten 4:0-Sieg ein. Immendingen hätte fast gewonnen, doch es blieb beim Unentschieden.

SV TuS Immendingen ‐ SG Dauchingen/Weilersbach 2:2 (1:1). Im Neulingsduell ging der Gast mit einem abgefälschten Schuß früh in Führung. Immendingen konnte in der kampfbetont geführten Partie nach einem genauen Paß allein auf den Gästetorhüter zulaufen und zum 1:1 vollenden. Immendingen hatte zur leichte Vorteile und ein Chancenplus. Zweimal wurde gegen den Gästetorhüter allein stehend aber vergeben. Das Spiel blieb auch nach der Pause kampfbetont. Nach einer Ecke köpfte der Gastgeber zum 2:1 ein. Aber vom Anspiel weg nutzte der Gast einen Paß in die Tiefe mit seiner freien Bahn zum 2:2 aus. Marcel Winkler hatte in der 90. Minute noch das 3:2 für Immendingen auf dem Fuß:

Tore: 0:1 Alexander Langhirt (9.), 1:1 Ilir Vokshi (37.), 2:1 Nico Loosmann (81.), 2:2 Marcel Geiger (82.). Schiedsrichter: Mike Perko (Oberbaldingen). Zuschauer: 150.

FV Möhringen ‐ SV Hölzlebruck 4:0 (3:0). Tabellenführer Möhringen ließ gegen den Letztplatzierten Hölzlebruck nie einen Zweifel am Sieg in der überlegen geführten Partie aufkommen. Aus einigen Chancen vor der Pause gelang entscheidend das 3:0. Es hätte sogar höher stehen können. Auch nach der Pause hatte Möhringen beste Chancen. Einmal ging der Ball an den Pfosten, Nach dem 4:0 scheiterte der Gastgeber dann noch mit einem Foulelfmeter am Gästetorhüter.

Tore: 1:0 Omar Manjang (27.), 2:0 Mohamed Gomina (34.), 3:0 Jonathan Bell (44.), 4:0 Mohamed Gomina (61.). Schiedsrichter: Adnan Dracic (Villingen). Zuschauer: 50.

SV Aasen ‐ SG Kirchen-Hausen 2:0 (1:0). In einer hart umkämpften Partie hat der Aufsteiger SG Kirchen-Hausen 0:2 gegen den SV Aasen verloren. Dabei schlug sich die SG gut: Die Gäste standen in der Abwehr gut und ließen kaum eine Torchance zu. Nach gut einer halben Stunde brachte sich die SG durch einen unnötigen Foulfeltmeter selbst ins Hintertreffen. Kirchen-Hausen gab sich jedoch weiterhin kampfstark und verpassten mit gefährlichen Weitschüssen von Bubah Jammeh und Spielertrainer Berkay Cakici das Aasener Gehäuse nur knapp.

Nach dem Pausenpfiff kam die SG zunächst besser ins Spiel. Torchancen waren aber Mangelware. Zwölf Minuten vor Schluss waren die Gäste durch Fatih Avci dem Ausgleichstreffer nahe. Er scheiterte aber am SV Torhüter Valentin Murwaski. Fast im Gegenzug sorgte Aasens bester Offensivspieler Dirk King mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. In der Schlussminute verhinderte verhindert Moritz Richter mit einem Monstertackling auf der Linie den Anschlusstreffer.

In einer besonders in der zweiten Halbzeit hitzigen Partie mit mehreren gelben Karten und einer gelb-roten gegen Aasen kam echte Derbystimmung auf. Beide Fanlager waren lautstark zu hören.

SG-Trainer Berkay Cakici sagte nach dem Spiel: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat immer dagegen gehalten. Wir hatten teilweise gute Phasen. Es wurde aber deutlich, dass wir den Ausfall gleich unserer beiden Torjäger Andy Krukenberg (privat veerhindert und Elias Stihl (verletzt) nicht kompensieren können. Moral und Einstellung stimmten aber. Dies lässt uns für unser Ziel Klassenerhalt hoffen.“

SG Kirchen-Hausen: Fabian Stihl, Pekau, Jammeh, Pascal Stihl, Raus, Rösch, Cakici, Avci, Camara , Schmitt, Zirell

Torfolge: 1:0 Fabian Müller (28.Minute, Foulelfmeter), 2:0 Dirk King (81.)

Besondere Vorkommnisse: gelb-rot Dirk King ( 83. SV Aasen)

Schiedsrichter: Axel Kostenbader, Grafenhausen

Zuschauer:165