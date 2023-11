Erst wird die Bundeswehr kaputtgespart und nun auch noch kaputtgehungert

So geht es nicht weiter! Erst ist die Bundeswehr jahrelang kaputtgespart worden, jetzt droht neues Ungemach. Alles, was an Fahr- und Flugzeugen überhaupt noch brummt, ist in die Ukraine verschickt worden. Da wird es eben ganz pragmatisch auch gebraucht. Nun aber sieht sich die Truppe einer neuen Sparwelle gegenüber, die aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Kosten den Speiseplan der Soldaten eindampft. Rinderbraten, Lammkeule, Cevapcici sowie Forelle, Zander, Seelachs & Co, aber auch Zitrusfrüchte kommen ab nächstes Jahr nicht mehr auf den Teller der kämpfenden Truppe. Was sollen unsere ausgezehrten Frontkämpfer da noch ausrichten, wenn keine Körner mehr im Tank sind?

Da reichen die Kräfte unserer Kampfverbände künftig wohl nur noch zur Meditation im Schneidersitz, um im Ernstfall den Gegner per Telekinese oder Hypnose unschädlich zu machen, weil die darbende Olive-Truppe am Hungerast nagt. Ja, das Jammern auf hohem Niveau ist eine Sportart „Made in Germany“. Es müssen also alternative Eiweißquellen her. Ich sehe es schon vor mir: Erbseneintopf mit Insekteneinlage. Das gibt Kraft! Und verteidigt wird dann mit der Mahatma-Gandhi-Methode.

Und sind wir mal ehrlich: Das Grauen auf dem Truppenteller mit einer Tofu-Roulade oder einem Seitan-Schnitzel ist kaum mit dem der Zivilbevölkerung in Gaza, Israel und nicht zu vergessen der Ukraine zu vergleichen. Beim Truppenurlaub daheim wartet Mutti aber bestimmt wieder mit Sauerbraten und Zanderfilet.