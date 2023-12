Eigentlich hatte Nicolas Ernst seine Tennisschläger zur Abreise schon wieder verstauen dürfen. Der Frust über das Aus in der Qualifikation beim Tuttlinger Wohnbau-Cup dürfte aber längst vergessen sein. Seit Donnerstag darf sich Ernst beim Tuttlinger Tennisturnier über den Einzug ins Achtelfinale freuen.

Im Tableau des Hauptfeldes ist der Athlet des Gosheimer Vereins mit „LL“ - als „Lucky Loser“ - gekennzeichnet. Und weil er unter den in der Quali ausgeschiedenen Spielern mit seiner Dreisatz-Niederlage gegen Mathis Dahler (TC Bernhausen) noch eines der besten Ergebnisse vorweisen konnte, durfte er weiterhin mitmachen.

Gegen Lukas Krause (TC Blau-Weiß Donaueschingen), der es mit einer Wildcard ins Hauptfeld geschafft hatte, ließ Ernst keine Zweifel aufkommen. Mit einem 6:3 und 6:4 erreichte er die nächste Runde. Dort geht es am Freitag um 10 Uhr gegen Maximilian Scholl. Der an Nummer drei gesetzte Spieler des TEC Waldau setzte sich gegen Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) 6:2, 6:2 durch.

Insgesamt gaben sich die Top-Spieler zum Start in die Hauptrunde keine Blöße. Jannik Maute (TC Weissenhof/Nummer eins) zog gegen Qualifikant Dominik Matic (TC Aschheim) in die nächste Runde ein. Nach einem mühevollen ersten Satz (7:5) war die Partie durch ein anschließendes 6:2 beendet. Maximilian Homberg (TC Ismaning/2) kam gegen Jan Lucca Marquardt (TC Herrenberg) beim 6:3, 6:4 kräftesparender ans Ziel.

Ebenfalls im Achtelfinale sind Emil Rast (TC Oberstenfeld/4), Stefan Peter Hampe (TEC Waldau/6) und Kim Johannes Niethammer (TA SV Böblingen/5). Alle behielten in zwei Sätzen die Oberhand. Der an Nummer fünf eingestufte Marvin Schaber (TC Schönberg Freiburg St. Georgen) hatte es mit Florian Mayer vom TC BW Rottweil zu tun. Das Spiel endete 6:2, 7:5 aus Sicht des Favoriten, der damit in die nächste Runde einzog.

Ausgeschieden aus den Top acht ist Marcel Volz (TC Blau Weiß Oberweier), der gegen Torben Steinorth (Tennis-Club Weinheim) beim 7:6, 6:7, 7:10 den Kürzeren zog. Allerdings ist der Weinheimer als 129. in der deutschen Rangliste auch nur vier Ränge schlechter platziert.

Die Achtelfinalspiele der Herren sind am Freitag für 10 und 11.30 Uhr terminiert. Die Damen sollen um 13 Uhr und um 14.30 Uhr auf den Court kommen. Allerdings ist ein zeitlicher Verzug bei einem sportlichen Wettbewerb immer möglich. Am Mittwoch traten die Damen erst mit einer mehr als einstündigen Verspätung zu ihren Matches an.

Wenig Schwierigkeiten mit der Wartezeit hatte Sarah Hartel vom TC Blau-Weiß Leimen. Die Nummer 110 der deutschen Rangliste ließ im Duell der ungesetzten Spielerinnen Alissia Gleixner (MTTC Iphitos München) keine Chance. Die Nummer 170 der nationalen Rangliste unterlag in zwei Sätzen 2:6, 3:6. Ebenfalls im Achtelfinale dabei ist Pauline Glöckner (TA SV Böblingen), die sich als Wildcard-Inhaberin gegen die Qualifikantin Josie Holderbach (TC Weiß-Blau Würzburg) 6:2, 6:3 durchsetzte.