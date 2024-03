Erneut gibt es eine Demonstration in Tuttlingen. Hans-Peter Thiel aus Renquishausen, ein Nebenerwerbslandwirt, ist wie beim letzten Protestzug der Organisator. Um den Agrar-Diesel geht es längst nicht mehr. Sondern um den sofortigen Rücktritt der Ampel-Regierung, wie es im Flyer heißt, der über die sozialen Medien verteilt wird. Tuttlinger Gemeinderäte, die bislang den Protest organisiert hatten, gehen deutlich auf Distanz.

Am Storz-Kreisel wird gedreht

Samstag, 9. März, um 13.45 Uhr. „Landkreis Tuttlingen steht auf!“, steht in der Ankündigung. Die Aufstellung der Lastwagen, Traktoren, Autos, Quads und mehr wird am Nendinger Damm sein. Von dort fährt der Corso nach Tuttlingen, über den Storz-Kreisel und zurück nach Nendingen. Dann über Mühlheim und Kolbingen nach Renquishausen, wo gegen 16 Uhr der Abschluss sein soll.

Neben Thiel wird auch Rainer Schad, Rechtsanwalt aus Tuttlingen, eine kurze Rede halten, sagt der Organisator. Schad berät derzeit mehrere Demonstranten der Proteste in Biberach, bei der eine Veranstaltung der Grünen nach Ausschreitungen abgesagt werden musste, so die Augsburger Allgemeine Zeitung.

Sponsoren haben sich gemeldet

Wer wird in Tuttlingen alles dabei sein? Momentan habe er noch nicht genügend Rückmeldungen, um das einschätzen zu können, meint Thiel. Nach dem letzten Protestzug am 24. Februar sei er von vielen Seiten angesprochen worden: „Mach doch noch mal was“. Für kommenden Samstag hätten sich bereits Sponsoren bei ihm gemeldet, die für Getränke aufkommen wollen. „Von sich aus“, wie er sagt.

Die Regierung sollte sich ändern, dass wieder mehr geht." Hans-Peter Thiel

Sein Ziel: „Die Regierung sollte sich ändern, dass wieder mehr geht.“ Viele Unternehmen würden ihren Standort ins Ausland verlagern, auch die Pläne, die Renten mit Aktien zu sichern, sieht er kritisch. „Alles wischi-waschi“, meint Thiel. Einige Landwirte werden am Samstag dabei sein, so Thiel, auf dem Flyer schreibt er aber auch von „Handwerkern, Mittelstand, Gastronomie, Rentner, Unternehmen“, die gemeinsam protestieren. Denn: „Unsere Bauern haben den Anfang gemacht, jetzt müssen alle mitziehen!“

Sie rudern nun zurück

Die drei Tuttlinger Gemeinderäte, die die ersten Proteste in Tuttlingen organisiert haben, werden am Samstag nicht dabei sein. „Wir planen keine Demonstration mehr“, sagt Diener, der für die CDU im Gemeinderat sitzt. Der Verzicht auf weitere Proteste hat zwei Gründe. Zum einen sei jede Demonstration auch eine Belastung für die Bevölkerung. „Da haben wir eine Grenze erreicht. Das wollen wir nicht überspannen“, sagt der Landwirtschaftsmeister.

Sternfahrt Landwirte protestieren am Freitag Auch die Landwirte der Region planen einen weiteren Protest. Am Freitag, 8. März, wird es unter dem Motto „Bessere Bedingungen für die Landwirtschaft“ eine Sternfahrt mit Traktoren nach Sulz auf den Marktplatz geben, wo um 15 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird, so Eugen Haberer. Er ist Vorsitzender des Kreisbauernverbands Rottweil. Zusammen mit dem Kreisbauernverband Tuttlingen gibt es eine gemeinsame Geschäftsstelle. Wilhelm Schöndienst ist Kreisobmann des Kreisbauernverbands für Tuttlingen. Er weiß von der Demonstration, doch „ich werde da nicht teilnehmen“, sagt er. Das sei auch von der Entfernung recht weit. Vom Protestzug am Samstag im Kreis Tuttlingen hat er nichts mitbekommen, so Schöndienst auf Anfrage dieser Zeitung.

Zum anderen „müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht in die rechte Ecke gedrängt werden. Das wäre unproduktiv.“ Das Ziel sei nun, „mit der Politik ins Gespräch zu kommen.“ Man habe nie vorgehabt, „die Regierung zu stürzen. Neuwahlen waren nie unsere Intention“, sagt Diener. „Wir wollten, dass die da oben aufwachen“, erklärt Meihack.

Eskalation selbst erlebt

Deshalb hätten sich die Gemeinderäte auch von der letzten von Thiel organisierten Demonstration ferngehalten. „Ich hatte Bauchschmerzen, weil ich den Organisator damals nicht kannte“, erklärt Diener.

Schließlich haben Diener und Meihack bereits miterlebt, dass eine Veranstaltung unterwandert werden und die Stimmung kippen kann.

Da ist mir anders geworden. OB Michael Beck

Bei einem Mahnfeuer in Nendingen am 19. Januar war Oberbürgermeister Michael Beck bei seiner Rede massiv gestört worden. Er hatte auf die Gefahr hingewiesen, dass die Demonstrationen auch von anderen Gruppen für ihre Zwecke genutzt werden könnten. „Als ich in die Gesichter der Leute geschaut habe, da ist es mir anders geworden“, berichtet das Stadtoberhaupt in einem Gespräch mit der Redaktion. Die Landwirte seien an dem Abend nicht in der Mehrzahl gewesen.

Die Anwesenheit der Personen, die wohl den „Montagsdemonstranten“ zugerechnet werden können, wird von Diener und Meihack bestätigt. Man habe sogar einen Teilnehmer „entfernt“, sagt Meihack.

Redezeit eingefordert

Dieser habe selbst Redezeit eingefordert, um die Rückgabe seiner demokratischen Grundrechte zu fordern. „Wir haben ihm gesagt, dass hier ist nicht deine Plattform“, erinnert sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Tuttlinger Gemeinderat.

Wie sieht Thiel die Teilnehmer seines Protestzugs? Sind da Querdenker und Rechte dabei? Er verneint das: „Diese Zielgruppe wollen wir nicht ansprechen.“ Das sei bislang auch kein Problem gewesen, fügt er an.

Wie geht es weiter? Zumindest Hans-Peter Thiel schließt nicht aus, dass er weitere Aktionen anstoßen wird. „Das ist möglich, kommt aber auch auf den Verlauf am Samstag drauf an und wie viele dort teilnehmen“, meint er.