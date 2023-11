Rund um das Thema Ernährung kursieren diverse Theorien, die oft widersprüchlich sind. Doch was ist wirklich dran an den Behauptungen? Am Mittwoch, 29. November, von 19 bis bis 20.30 Uhr werden diese Theorien im kostenlosen Online-Vortrag „Ernährungsmythen auf der Spur“ unter die Lupe genommen.

Es wird aufgedeckt, was wissenschaftlich fundiert ist und was reine Spekulation bleibt. Auch eigene Ernährungsmythen können mitgebracht werden. Der Online Kurs soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen, durchdachte Entscheidungen zum Thema Ernährung zu treffen. Der Kurs findet unter der Leitung von Sarah Schulz vom Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Tuttlingen statt. Eine Anmeldung beim Landwirtschaftsamt unter Telefon 07461/9261300 oder per Mail an [email protected] ist erforderlich.