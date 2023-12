Ermittler am Rand der Verzweiflung

Zusammen mit Theaterdozentin Sylvia Seminara bringen die Schüler der Jugendkunstschule Tuttlingen nach etwa zehnmonatiger Vorbereitung die Krimikomödie „Tot ist tot“ zur Aufführung. Termine hierfür sind am Donnerstag, 7. Dezember, um 10 Uhr und am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Aula im IKG.

Nachdem sich die Teilnehmer des Theaterjugendclubs der Jugendkunstschule Zebra bereits in wechselnden Zusammensetzungen bei Performances auf den Jahresausstellungen der JKS und bei Aufführungen auf der kleinen Bühne im Theatersaal der JKS ausprobieren konnten, haben sie sich nun eine Krimikomödie vorgenommen. Die feste Gruppe, die sich seit September 2022 zusammensetzt, besteht aus sieben Schülern im Alter von zehn bis 16 Jahren: Lorena Behringer, Sarah Hilzinger, Lara Matt, Melike Livia Özmen, Stella Valentine Rausch, Lena Marie Schwindel und Oscar Yuan.

Im Stück von Claudia Kumpfe fällt Hausherr Siegmund vom Seiden die Treppe hinab und ist tot. War es ein Unfall oder Mord? Das skurrile Kommissaren-Team versucht, den Fall aufzuklären. Doch am Ort des Geschehens, dem Haus von Beate und Sigmund vom Seiden, trifft es auf fünf höchst ungleiche Frauen, die mit reichlich Streit und Eifersüchteleien für Verwirrung sorgen. Irgendwie verhalten sich alle merkwürdig und treiben die Ermittler an den Rand der Verzweiflung.

Die Premiere dürfen Schüler der weiterführenden Schulen in und um Tuttlingen ab Klasse 6 bereits am Donnerstagvormittag, 7. Dezember, um 10 Uhr in der Aula im IKG Tuttlingen erleben. Auch für andere Theaterinteressierte ist diese Aufführung offen.

Das Stück dauert 120 Minuten inklusive Pause und ist geeignet für alle ab elf Jahren. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn. Der Eintritt ist frei und die Pause in der Abendveranstaltung wird durch die Jugendkunstschule bewirtet.