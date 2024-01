- Die zehnte Auflage des Silvesterlaufs in Tuttlingen ist am Sonntag erfolgreich über die Bühne gegangen. Der Wurmlinger Triathlet Eric Diener von den Tuttlinger Sportfreunden und die Läuferin von der TG Löffingen/LG Baar, Evgeniia Hermann, waren über die Zehn-Kilometer-Distanz nicht zu schlagen.

Pünktlich zum Start des Zehn-Kilometer-Laufs über zwei Runden entlang der Donau und zum Leid von knapp 650 Läufern setzte Regen ein sowie stärkerer Wind. Die Teilnehmer ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen - vor allem er nicht: Eric Diener von den Tuttlinger Sportfreunden. Der 23-Jährige lieferte sich zunächst ein Duell mit seinem Vereinskollegen Valentin Wernz um Platz eins. Die beiden Triathleten begegnen sich im Verlauf einer Triathlon-Saison auch bei dem ein oder anderen Weltcup- oder Bundesligarennen und befinden sich aktuell in der Saisonpause.

Während Wernz die erste Runde führte aber in der zweiten Runde deutlich das Tempo reduzierte, übernahm Eric Diener die Führung. Da es Wernz im Anschluss weiter deutlich ruhiger angehen ließ, baute der Wurmlinger seinen Vorsprung schnell und sehr deutlich aus und überquerte die Ziellinie schließlich nach 31.14 Minuten als Sieger über die zehn Kilometer. Wernz folgte mit über einer Minute Abstand an Position zwei. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und dem schwierigen Untergrund mit Rollsplitt und der ein oder anderen unebenen, steinigen Stelle aufgrund der Baustelle des Rathausstegs, war bei der zehnten Auflage ohnehin nicht an einen Streckenrekord zu denken. Diesen stellt nach wie vor Valentin Wernz aus dem Jahr 2018 in einer Zeit von 30.40 Minuten.

Egal wie, Eric Diener war mit seinem Ergebnis und seiner Leistung rundum zufrieden. „Der Regen hat mich während des Rennens eigentlich nicht gestört. Die ersten beiden Kilometer bin ich Valentin Wernz hinterhergelaufen. Ich habe gemerkt, dass mir sein Tempo zu schnell war und ich habe ihn etwas ziehen lassen. Anfang der zweiten Runde habe ich aber gemerkt, dass er nachlässt und ich konnte ihn überholen. Da ich schnell eine Lücke reißen konnte und einen Abstand herausgearbeitet hatte, war mir dann aber schnell klar, dass er nicht versucht hat, nochmals anzugreifen und ich somit das Rennen gewinne“, blickte Eric Diener auf seinen Sieg zurück, der sich das Duell mit seinem Vereinskollegen in der Saisonpause am Jahresende gewünscht hat. Für Wernz ging es bereits nach einer kurzen Nacht direkt ins Trainingslager in die Karibik. Auch Eric Diener steigt im Januar wieder ins Training ein und absolviert mehrere Trainingslager, um international weiter im Triathlon anzugreifen.

Evgeniia Hermann war bei den Frauen über zehn Kilometer als Erste im Ziel (Foto: Simon Schneider )

Bei den Frauen führte zunächst Verena Cerna vom SSV Ulm, die auf der zweiten Runde von Evgeniia Hermann von der TG Löffingen/LG Baar überholt wurde. Hermann ließ sich danach die Führung nicht mehr nehmen und entschied das Rennen in 37.39 Minuten für sich. „Ich bin zum ersten Mal beim Silvesterlauf in Tuttlingen gestartet. Es war glitschig, nass und schwierig zu laufen. Aber ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe. Auch die Zeit ist sehr gut für mich. Die flache Strecke ist mir entgegengekommen“, so die Siegerin aus Löffingen, die von einem weiteren Start bei der elften Auflage nicht abgeneigt ist. Cerna überquerte 26 Sekunden später die Ziellinie. Melanie Schneider (LC Schaffhausen) beendete das Rennen auf Rang drei in 38.47 Minuten. Fabia Egle von den Tuttlinger Sportfreunden schaffte es nach 40.45 Minuten auf den vierten Platz und war damit die schnellste Frau aus dem Landkreis Tuttlingen.

Der Lauf über die fünf Kilometer wurde bereits über eine Stunde davor gestartet. Die 640 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten deshalb deutlich mehr Glück mit dem Wetter und durften im Trockenen und mit weniger Wind loslaufen. Jana Reinert (LG Stadtwerke München) gewann bei den Frauen in 18:15 Minuten, gefolgt von Christin Wintersig vom SV Reichenau, die knapp eine Minute nach der Siegerin ins Ziel kam. Bei den Männern gab es kein Vorbeikommen an Christoph Kessler (LG Region Karlsruhe), der eine starke Leistung hinlegte und lediglich 15.12 Minuten für den 5000 Meter langen Rundkurs benötigte. Tim Aßmann vom TV Villingen landete mit zehn Sekunden Abstand auf Rang zwei. Lorenz Herrmann folgte ihm auf Position drei in 15.31 Minuten. Aus dem Landkreis Tuttlingen war weder bei den Frauen, noch bei den Männern jemand unter den besten Fünf in der Gesamtwertung.

Mit den Nachwuchsläufen und den Walkern starteten beim Silvesterlauf in Tuttlingen am vergangenen Sonntag 1525 Sportler, was laut den Tuttlinger Sportfreunden als Veranstalter eine stabile und zufriedenstellende Teilnehmerzahl bedeute. Zudem betonte der Verein, dass die gesamte Veranstaltung reibungslos und ohne Komplikationen verlaufen sei.