„Zuallererst: Es geht uns wirklich gut im Ait Bouguemez–Tal. Gott sei Dank!“ So beginnt Stefanie Tapal–Mouzon ihre Nachricht an all jene in Deutschland und anderswo auf der Welt, die sich in den vergangenen Tagen um sie gesorgt haben. Die gebürtige Tuttlingerin lebt mit ihrer Familie im Atlas–Gebirge in Marokko. Die Region wurde am Freitagabend von einem schweren Erdbeben und Nachbeben getroffen.

Tapal–Mouzon betreibt den Campus Vivant’e, eine Schule und Bildungsstätte für Kinder und Erwachsene, etwa 200 Kilometer östlich von Marrakesch. Sie hat den Campus gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut, die Schwäbische Zeitung unterstützt das Projekt regelmäßig über ihre Weihnachtsspendenaktion.

Einige Tiere verletzt

„Das Beben Freitagnacht war auch hier sehr stark spürbar, minutenlang haben die Häuser gezittert und die Lampen hin– und hergebaumelt“, berichtet Tapal–Mouzon. Sie hätten Glück gehabt: „Außer einigem Vieh ist bei uns im Tal keiner verletzt und keine Toten ausgemacht worden.“ Weder bei ihr zuhause noch bei den Nachbarn und auch nicht an den Schulhäusern seien Schäden sichtbar. Dennoch meint sie: „Die Betroffenheit stieg auch bei uns von Stunde zu Stunde, nachdem immer klarer wurde, was andernorts, unweit von uns, alles passiert ist.“

Falls ihr Marokko besuchen wollt, könnt ihr das immer noch und dennoch tun, denn wenn auch noch der Tourismus einbricht, dann ist keinem geholfen. Stefanie Tapal–Mouzon

Ihr Mann Haddou habe das Erdbeben im dritten Stock in Marrakesch erlebt. Auch er sei „mit tiefsitzendem Schock“ davongekommen. Ringsum aber sind zahlreiche Gebäude eingestürzt, die Zahl der Toten wird derzeit auf mehr als 2000 geschätzt. Weitere Todesopfer dürfte es in schwer erreichbaren Bergdörfern geben. Dort ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht klar.

Neues Schuljahr startet

Trotz des Erdbebens hat am Campus Vivant’e am Montag die Schule wieder begonnen. „Wir waren sehr froh, zu sehen, dass es unserem gesamten Mitarbeiterteam und deren Familien und Bekannten soweit gut geht“, schreibt Tapal–Mouzon. Einzelne Schüler hätten allerdings erzählt, dass ihre Häuser stärker beschädigt und sogar unbewohnbar sind. Viele Kinder hätten einen Schock erlitten, „teils tiefsitzende Angst und teils Traumata“.

Leben am Campus Vivante (Foto: Archiv/Verein )

Ihre Aufgabe als Bildungseinrichtung sei es nun, „einen sicheren und geschützten Ort zu bieten, offene Herzen und Ohren, persönliche Begleitung jedes Einzelnen, Halt geben in dieser unsicheren Zeit, auch durch Aufklärung und Gemeinschaftsgefühl“, meint Tapal–Mouzon.

Reisen weiter möglich

Sie appelliert an Touristen, ihre geplanten Reisen nicht abzusagen: „Falls ihr Marokko besuchen wollt, könnt ihr das immer noch und dennoch tun, denn wenn auch noch der Tourismus einbricht, dann ist keinem geholfen.“ Die Infrastruktur in Marrakesch sei intakt, außer um den Mount Toubkal sei Reisen unbedenklich möglich.

Wer die Region nach dem Erdbeben unterstützen möchte, den verweist Tapal-Mouzon auf die Organisation „Weltweitwandern“, die gemeinsam mit Bergführern in den betroffenen Regionen Hilfe leiste. Ein Spendenkonto ist eingerichtet. Nähere Informationen gibt es hier.