Ein zweitägiges Entscheidungstraining zur Berufs- und Studienorientierung (BEST) wird am Montag, 20. November, und am Mittwoch, 29. November, angeboten. Das kostenlose Training findet an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen statt und dauert jeweils von 8 bis 17 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler der Oberstufe an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien. Micha Pfitzer von der Ferdinand-von-Steinbeis Schule und Berufs- und Studienberaterin Manuela Kahler von der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen leiten das Orientierungsangebot und helfen dabei, eine fundierte Studien- und Berufswahl zu treffen. Anmelden können sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bis zum 13. November unter www.bw-best.de