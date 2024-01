„Egal gibt’s nicht!“ So lautet eine häufige Antwort auf das Schulterzucken vieler Unentschlossener. Von wegen! Im Tuttlinger Restaurant „La Vie“ steht „Egal“ sogar auf der Karte. Und wird gern und häufig genommen.

Zwischen Schwabenpfännle und Pommes

Zwischen dem Schwabenpfännle – Medaillons vom Rind und Schwein an Rahmsoße – samt Gemüse und Spätzle und noch vor dem Kindergericht Pommes mit Ketchup oder Mayo hat „Egal“ auf der Speisekarte seinen Platz: „Ein Überraschungsgericht - Was der Küche gerade einfällt!“

Schnitzel oder doch nicht? Im "La Vie" wird einem die Entscheidung abgenommen. (Foto: Erich Nyffenegger )

Und das kann einiges sein, wie Wirtin Veronika Trettner sagt. Rindergeschnetzeltes, Schweinebraten, Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle, ein Steak, und, und, und. Wer kein Fleisch isst, bekommt zum Beispiel eine Ofenkartoffel mit Gemüse, Kartoffeltaschen oder einen Auflauf.

Das könnte zu dem Gast passen. Veronika Trettner

Manchmal wird das verarbeitet, was zum Beispiel am nächsten Tag als Tagesgericht angeboten wird oder was größere Gruppen vorbestellt hatten. Oder von einer Gesellschaft, die mittags da war, ist für abends noch was übrig. Und wenn das alles nicht der Fall ist, „dann macht der Koch meistens Schnitzel“, sagt die 53-jährige Chefin und lacht dabei.

Koch Folke Hoffmann mit seiner Helferin Ines. (Foto: Ingeborg Wagner )

Es kommt vor, dass sie sich auch etwas Spezielles überlegt, wenn sie den Eindruck hat: „Das könnte zu dem Gast passen.“ Ansonsten hält sie sich raus und überlässt dem Küchenteam die Entscheidung, was denn gerade „Egal“ ist.

Wer was gar nicht mag, muss das sagen

Offen für alles müsse man als Gast sein, wenn man auf das Überraschungsgericht setzt. Und wer etwas gar nicht mag, sagt das am besten gleich dazu. Keine Linsen, keine Pommes, schon gar keine Innereien. „Aber das habe ich allgemein schon seit vielen Jahren nicht mehr auf der Karte“, sagt Trettner über Leberle oder Nierle.

Wirtin Veronika Trettner (Mitte) freut sich, dass die Überraschungen des Küchenteams rege angenommen werden. (Foto: Ingeborg Wagner )

„Egal“ zum Preis von 14,80 Euro wird oft bestellt. Manchmal auch von den Stammkunden, wenn sie einfach nicht wissen, was sie essen sollen. „Egal, mach einfach was“, lautet dann die Ansage. Der Himmel für alle Unentschlossenen!

Neuer Trend: Speisekartenangst

Das „La Vie“ geht damit unbewusst auf ein neues Phänomen ein. Eine Umfrage einer britischen Restaurantkette hat gezeigt, dass mehr als zwei Drittel der Befragten unter „Speisekarten-Angst“ leiden: Die Befürchtung, dass sie kein passendes Gericht finden oder sich für das Falsche entscheiden könnten. Manche würden deshalb eine andere Person für sich bestellen lassen würden. Zum Beispiel Veronika Trettner...