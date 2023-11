Was war nicht alles prophezeit worden, als es hieß, dass Tuttlingen E-Scooter zum Ausleihen bekommt. Die Dinger liegen überall, und ganz bestimmt in der Donau, hieß es damals. Jetzt ist es endlich so weit: Der erste Scooter aus der Zeus-Flotte ist im Fluss gelandet. Nur: Wie kommt er da wieder raus? Und wieso hat das so lange gedauert ...

Die Donau hat viel Wasser

Nico Reitemeier ist beim Unternehmen Zeus Scooters, der das Verleihsystem in Tuttlingen betreibt, für die Kundenbindung zuständig. Er sagte am Montag, dass seine Mitarbeiter vor Ort den E-Scooter im Laufe der Tage aus der Donau fischen werden. Am Dienstagnachmittag lag er noch drin. Das ist kein leichtes Unterfangen beim derzeit hohen Pegelstand. Dafür nutzen die Männer einen starken Magneten, sodass keiner ins Wasser muss. Zu gefährlich.

Der Mieter war es nicht

Tatsächlich ist seit Start des Roller-Verleihs Ende März damit erst ein Scooter in der Donau gelandet. Der letzte Nutzer habe ihn ordnungsgemäß am Gehsteig in der Weimarstraße abgestellt und ein Foto davon in der App hochgeladen. Er scheidet als Verursacher aus.

Wir versuchen, unser Eigentum so schnell wie möglich zu retten. Nico Reitemeier

„Das wäre auch nicht so schlau, weil man sich ja mit den eigenen Daten anmelden muss“, meint Reitemeier dazu. Also war es wohl eher ein Passant, der sich durch den geparkten Roller gestört gefühlt hat. Oder ein ganz besonderer Witzbold.

Anteil verschwindend gering

Bei einer Flotte von 10.000 E-Scootern, verteilt auf ganz Deutschland, hat es in diesem Jahr genau drei solcher Vorfälle gegeben. Einer in Konstanz ‐ da landete der Scooter im See ‐ in Neustadt/Weinstraße und nun eben in Tuttlingen.

Die Roller sind schiebbar

Rund um die Donau wurde eine Fahrtverbotszone eingerichtet, indem die Scooter dort automatisch abgeriegelt werden. Um genau so etwas zu verhindern. Doch die Fahrzeuge sind im Ruhezustand schiebbar. Aus Sicherheitsgründen, falls sie bei einem Rettungseinsatz im Weg sein sollten.

„Wir versuchen, unser Eigentum so schnell wie möglich zu retten“, so Reitemeier. Die E-Roller seien relativ wasserunempfindlich. In 90 Prozent der Fälle könnten sie nach kurzer Reparatur wieder in Einsatz kommen. Auf eine Anzeige verzichtet Zeus Scooters, vor allem aus dem Grund, da die Polizei nicht viel machen könne. „Das verläuft meistens im Sande“, meint er.

Auch der Oktober war gut

Insgesamt ist er mit dem Standort Tuttlingen sehr zufrieden. Vandalismus komme kaum vor. In der kalten Jahreszeit, bei Regen und Wind, gingen die Ausleihen in der Regel zurück, um etwa ein Drittel. Im Oktober seien es aber immer noch 3500 Fahrten gewesen.

Einer muss abgezogen werden

Den Winter über werden die Fahrzeuge im Rotationssystem eingesammelt und hergerichtet, sodass die Flotte im Frühjahr wieder in gutem Zustand ist. In der Reparaturphase sind rund 30 bis 40 Roller weniger im Verleih, also rund 110 statt wie üblich 150. Und abzüglich dem in der Donau.