Emma Schulz gewinnt mit neuer Bestleistung

Mit einem Achtungserfolg und neuer Bestleistung ist die Sprinterin Emma Schulz vom TV Möhringen aus Sindelfingen zurückgekehrt. Die 17-Jährige hat im Glaspalast am vergangenen Wochenende beim „NikolausRUN - Run&Jump“ teilgenommen und den ersten Platz in ihrer Klasse belegt.

Die Vorzeichen für den Wettkampf standen bei Emma Schulz allerdings denkbar schlecht. „Ich hatte die Woche zuvor Corona und musste eine Woche lang mit dem Training pausieren“, betonte Schulz, die normalerweise nahezu täglich für ihren Erfolg als Sprinterin trainiert. Dennoch konnte sie ihrer Zwangspause etwas Gutes abgewinnen. „Dadurch, dass ich nicht trainieren konnte, hatte ich keine Erwartungshaltung und keine Ansprüche an mich selbst. Das hat dazu geführt, dass ich einen freien Kopf hatte und nicht so angespannt war“, betonte die 17-Jährige Sportlerin vom TV Möhringen.

Der Wettkampf war für die insgesamt zwölf teilnehmenden Athletinnen der weiblichen Jugend U20 in drei Disziplinen aufgeteilt. Zunächst mussten sie sich über den 30-Meter-Lauf beweisen - fliegend. Bedeutet: Die Teilnehmerinnen durften Anlauf nehmen und der Vollsprint wurde vom Anfang bis zum Ende der 30-Meter-Distanz mit einer Lichtschranke gemessen. Sie benötigte für die 30 Meter lediglich 3.38 Sekunden, was die zweitschnellste Zeit des Wettkampfes darstellte. „Die Zeit war für mich persönlich eine neue Bestleistung und eine deutliche Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr“, merkte Emma Schulz an. Lediglich Lara Kneifel vom LG Filstal, war um eine Hundertstelsekunde schneller als Emma Schulz.

Beim Fünfer-Sprunglauf, bei dem die Athletinnen fünf Sprünge in Form eines Sprunglaufs absolvieren und im abschließenden Sprung möglichst weit in die Grube springen mussten, erreichte die Sportlerin vom TV Möhringen eine Weite von 13,8 Metern - was das drittbeste Ergebnis in der weiblichen U20 darstellte.

Beim Lauf über 60 Meter überzeugte Emma Schulz erneut auf ganzer Linie und lieferte mit 8.06 Sekunden eine starke Leistung ab, was ihr das zweitschnellste Ergebnis einbrachte. Lediglich Eucheria Lenson vom VfL Sindelfingen war über die 60-Meter-Distanz mit 7,90 Sekunden schneller als Schulz.

In der Gesamtwertung aller drei Disziplinen sicherte sich die Möhringerin mit einer Gesamtpunktzahl von 2110 Punkten den ersten Platz und stand damit bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podest. Auf Rang zwei landete Lara Kneifel (2107 Punkte), gefolgt von Eucheria Lenson (2095 Punkte). „Ich bin total glücklich und zufrieden mit meiner Leistung und natürlich dem Ergebnis. Ich hätte aufgrund von meiner Corona-Erkrankung nicht damit gerechnet, dass ich hier eine neue Bestleistung erreiche“, lautete das Fazit von Emma Schulz und fügte hinzu: „Ich hatte in diesem Jahr immer wieder Probleme mit meinem Knie. Das Knie hat die Belastung des Wettkampfes aber gut ausgehalten und ich konnte somit ohne Schmerzen und Einschränkungen die Disziplinen durchziehen.“

Die 17-Jährige legt zunächst den Fokus wieder auf das Training, ehe für sie am 20. Januar erneut im Glaspalast in Sindelfingen mit dem internationalen Hallen-Meeting der nächste Wettkampf ansteht.