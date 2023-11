Elf einmalige Gelegenheiten werden versteigert

Am Samstag, 18. November, organisiert der Rotaryclub Hohenkarpfen-Tuttlingen zum zweiten Mal eine Auktion. Bei dieser Auktion werden Gelegenheiten und Erlebnisse versteigert, die sich nicht kaufen lassen. So können Teilnehmer zum Beispiel Graf Bodman kennenlernen, mit ihm im gräflichen Park spazieren gehen und zum Abschluss einen Aperitif trinken. Oder Führungen durch die Großbäckerei Schneckenburger, die Hirschbrauerei oder das Optikhaus Ströble mit den jeweiligen Inhabern ersteigern.

Versteigert werden aber auch eine exklusive Privat-Lesung mit Arnold Stadler, ein Atelierbesuch bei Jürgen Knubben, eine Kleinplastik von Roland Martin oder Papierschöpfen und gestalten eines eigenen Briefbogens mit Hans-Ulrich Plener. Wer sich für die Kirche St. Gallus interessiert, kann sie gemeinsam mit Pfarrer Richard Grotz erkunden. Naturliebhaber können mit „Baumflüsterer“ Alfons Schwab die Nendinger Allee entdecken.

Für Oldtimer-Fans gibt es noch ein anderes Erlebnis: ein Flug in einer Piper Cub J3C 1941, gefolgt von einer Motorradfahrt mit einer BMW Baujahr 1969 oder einer Autofahrt mit einem über 50 Jahre alten Mercedes. Als Auktionator wird laut Rotaryclub zum zweiten Mal der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf auftreten. Der Erlös der Auktion dient der Finanzierung verschiedener Sozialprojekte der Rotarier wie Cool Arts, Cool Music, Educare etc.

Die Auktion wird am Samstag, 18. November, auf dem Hofgut Hohenkarpfen stattfinden. Der Kostenbeitrag für den Abend inklusive Sekt und Snacks beträgt 35 Euro, zu bezahlen vor Ort. Anmeldungen nimmt Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck per Mail an [email protected] entgegen. Infos auch unter https://hohenkarpfen-tuttlingen.rotary.de.