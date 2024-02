„Für Tuttlingen war das aufregend, für Kevin Kühnert aus Berlin eher normal.“ So fasst Manfred Mussgnug, Fraktionssprecher der SPD im Tuttlinger Gemeinderat, den Sonntagabend in der Stadthalle zusammen. Ein 46-jähriger Mann, der mit Zwischenrufen und Schimpftiraden über Minuten die Veranstaltung unterbrochen hatte, wurde von Polizisten aus dem Saal geführt. Hat das strafrechtliche Konsequenzen?

Das Video gibt es auf Facebook

Der 46-Jährige hat das Video seines „Auftritts“ selbst bei Facebook geteilt. Mit dem Aufruf: „Bitte teilen!“ Darin sieht man ihn und Auszüge davon, wie er in den Saal ruft.

Worum geht es dem Mann aus Tuttlingen? Immer wieder wiederholt er: „Tausende Flüchtlinge werden getötet. Sauerei!“ Unter anderem bezieht er sich auf die Zustände in Saudi-Arabien. Und er gibt der SPD eine Mitschuld daran.

Er wollte gar nicht mit den Menschen auf dem Podium ins Gespräch gehen. Manfred Mussgnug

Auf Facebook schreibt er am Tag danach: „Für mich seid ihr in diesem Saal der Stadthalle eher mutmaßliche Faschisten, weil ihr das Morden toleriert von euerer SPD und dieser Ampel und nicht euere Stimme des Volkes erhebt, sondern einen noch ausbuht, der darauf aufmerksam macht, dass Flüchtlinge getötet werden mit Hilfe dieser SPD!“

Als er Kühnert auffordert, etwas dazu zu sagen, antwortet dieser ruhig, dass das nicht das Format sei, in dem man hier zusammenkomme.

Die Menschen im Saal buhen den Mann aus, klatschen, als er den Saal verlässt. Mussgnug fasst seinen Eindruck zusammen: „Er wollte gar nicht mit den Menschen auf dem Podium ins Gespräch gehen.“ Der Mann habe pöbeln wollen.

Zwei Beamte werden gerufen

Man habe ihm im Anschluss an das Podiumsgespräch die Möglichkeit angeboten, sich auszutauschen. „Darauf ist er nicht eingegangen“, so Mussgnug. Derya Türk-Nachbaur, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar, sagte auf dem Podium: „Das sind Frustrationen, die keinen Resonanzraum finden.“

Wir leben mit der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Matthias Preiss

Die Polizei war an diesem Abend ohnehin vor Ort, so Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter, da eine kleinere Demonstration von Landwirten angekündigt gewesen war. Als der Mann dann lautstark in der laufenden Versammlung aufgetreten ist, „sind wir polizeilich gebeten worden, ihn des Saals zu entfernen, was wir auch taten.“ Zwei Beamte hätten sich darum gekümmert.

Das sagt die Polizei dazu

Einen Straftatbestand erfülle das nicht. „Wir leben mit der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung“, so Preiss. Und auch wenn die Äußerungen wie in diesem Fall sachlich nicht angebracht und zu laut gewesen seien, habe das keine rechtlichen Konsequenzen.

Der Störer hatte sein Handy in der Hand, offenbar hat noch jemand anderes die Szene gefilmt, auch die Beamten sind deutlich zu erkennen. Zwar gelte das Recht am eigenen Bild. In einem Einsatzgeschehen wie diesem seien die Beamten aber Personen des öffentlichen Interesses, sagt Preiss. Wenn es nicht der Verunglimpfung dient, dann dürften auch diese Bilder veröffentlicht werden.

Davor schon aufgefallen

Polizeilich sei der 46-Jährige bereits in der Vergangenheit „in einzelnen Fällen in Erscheinung getreten“, sagt der stellvertretende Revierleiter. Auch wegen Posts in sozialen Netzwerken, so die Staatsanwaltschaft Rottweil auf Nachfrage. Dafür wurde er in einem Verfahren wegen Volksverhetzung und dem Verwenden verbotener Symbole verurteilt. Er hat dagegen Berufung eingelegt und berief sich auf Satire.

Das sagt der Mann dazu

Der Mann schickte am Dienstag eine Stellungnahme zu den Ereignissen vom Sonntag an unsere Redaktion. Darin heißt es: „Ich bin kein Pöbler, eher der Treibstoff der Demokratie.“ Und dieser mag natürlich manchen stinken, wenn Gleichgesinnte diskutieren, die sich selbst bestätigten oder Selbstbeweihräucherung pflegten.

Und weiter: Keine seiner Aussagen sei wirr oder falsch gewesen. „Aber natürlich war es höchst unbequem für die Menschen in ihrer analogen Bubble, die lieber unter sich sein wollten.“