Wenn Daniel Knopf sein Geschäft betritt, ist er umringt von Drachen, Warlords, Kriegern und Schlachtfeldern. Zusammen mit David Schönholzer betreibt der 34-Jährige einen sogenannten Tabletopshop in der Möhringer Vorstadt - und dort werden regelmäßig Schlachten veranstaltet.

Bis zu 50 Spieler treffen sich zur Schlacht

Daniel Knopf hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Zwischen Magic- und Pokémon-Karten, Spielfiguren und Tabletoptischen fühlt er sich wohl.

Als Tabletop-Spiel bezeichnet man ein Strategiespiel, bei dem mit Miniaturfiguren auf einer Spieloberfläche - häufig einer Tischplatte - gespielt wird. Die Spieler nutzen dafür ein Set aus Figuren, ihre sogenannte Armee.

Damit wird dann im großen Stil gekämpft. „Am Wochenende haben wir immer rund 50 Spieler hier“, erzählt der Immendinger. In mehreren Gruppen wird dann gegeneinander gespielt - über Stunden.

„Wir haben Spieler aus der Region, aber auch aus Freiburg oder Stuttgart. Im Moment kommen auch immer zwei aus Amerika, die beruflich in der Region sind und ihre Armee extra aus den Staaten nachschicken ließen“, erzählt er.

Video: Lisa Klebaum Video: Lisa Klebaum

Eröffnung mitten in der Pandemie

Seit rund drei Jahren gibt es den Tabletopshop mit dem Namen „Outer Rim“ in der Stephansfelder Straße in der Möhringer Vorstadt. Die jetzigen Inhaber haben mitten in der Corona-Pandemie eröffnet.

„Weil alle anderen Shops schließen mussten und es keine Alternative gibt“, sagt Knopf. Dass sie mit dem Geschäft nicht reich werden, wussten beide. „Es ist ein Hobby. Wir arbeiten beide nebenher Vollzeit in anderen Berufen“, erzählt der gelernte Krankenpfleger.

Figuren werden von Hand bemalt

Wer spielen möchte, darf vorbeikommen. Voraussetzung ist eine eigene Armee. Die gibt es im „Outer Rim“ zu kaufen. Allerdings als Bausatz und nur in Grau. „Anmalen muss man die Figuren selbst“, so der 34-Jährige. Dafür gibt es spezielle Farben.

Es ist ein Hobby. Wir arbeiten beide nebenher Vollzeit in anderen Berufen. Daniel Knopf

„Wir bieten dafür auch hin und wieder Malnachmittage an“, ergänzt er. Denn bis so eine Figur mal perfekt aussieht, kann es Stunden dauern.

Er selbst hat auch zahlreiche Miniaturkrieger zu Hause. Aus fertig gekauften Bausätzen oder auch selbst gedruckt. „Wir haben im Geschäft einen 3D-Drucker“, erzählt er. Dieser arbeitet aber nicht, wie man es kennt, mit Kunststoff, sondern mit Resin - einem Kunstharz.

Tabletopspiel oft kostspielig

„Wer interessiert ist, der kann aber auch einfach mal vorbeikommen, um sich so eine Schlacht anzuschauen“, sagt Knopf. Denn obwohl viel selbstgebaut wird, ist es doch ein kostspieliges Hobby.

So liegt der Wert einiger Sets schnell mal im dreistelligen Bereich. „Wir haben im Geschäft auch welche zum Ausleihen. Falls man es mal versuchen mag“, erklärt er.

Wie gespielt wird, entscheidet ein Regelbuch. Für jede Figur gibt es dann ein eigenes Regelblatt. Das Spielen ist kostenlos und ohne Preise. Auf Turnieren kann man allerdings verschiedene Preise oder Gutscheine gewinnen.

Inhaber steckt Sohn mit Begeisterung an

Immer freitags finden im „Outer Rim“ Kartenspiele statt. „Und da ist eigentlich immer jeder Platz belegt“, sagt Knopf. Die Spiele sind aber nicht mit klassischen Kartenspielen vergleichbar.

Beim Pokémon-Spiel treten beispielsweise die einzelnen Karten als Charaktere gegeneinander an. „Bei den Kartenspielen veranstalten wir auch nationale Events, bei denen Tickets für weitere deutschland- oder weltweite Events gewonnen werden können.

Mittlerweile hat der 34-Jährige auch seinen Sohn mit der Begeisterung angesteckt. „Die Figuren hat er angemalt“, sagt Daniel Knopf und zeigt auf zwei Miniaturspieler: „Für seine sieben Jahre ist das eine ziemlich gute Leistung.“