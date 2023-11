Ja, wer hat nun recht? Die Stadt, die sagt, man habe schon im September bei 500.000 Euro „oder etwas mehr“ das Stopp-Schild gesetzt und kein Open-End-Budget für die Behelfsbrücke an der L277 bereitstellen wollen.

Oder das Regierungspräsidium, das im Oktober verkündet, Land, Landkreis und Stadt würden sich die Kosten zu je einem Drittel aufteilen. Und zwar Kosten von rund zwei Millionen Euro. Das ist schon deutlich mehr, als die Hälfte von 500.000 Euro „oder etwas mehr“.

Wichtig ist, dass überhaupt Geld fließt

Missverständnis oder fehlende Absprache bei der Herausgabe einer Pressemitteilung? Aufzuklären ist diese Diskrepanz in der Darstellung wohl nicht. Und muss es auch nicht. Denn für den Bürger kommt es nur darauf an, dass für eine befahrbare Alternative zur sanierungsbedürftigen Brücke bezahlt wird. Aus welchem Staatssäckel, das er mit seinen Steuergeldern befüllt hat, ist ihm sicherlich egal.

Hauptsache für die Menschen der Region ist, dass sie nicht zweimal zahlen sollen. Einmal die ohnehin anfallenden Steuern und Abgaben. Und dann auch noch die Kosten, wenn das Auto jeden Tag viele Kilometer rund um die Brückenbaustelle bewegt werden muss. Von der Zeit mal gar nicht zu reden.

Provisorium wäre nicht nachhaltig

Also: Einigt euch. Einigt euch, wer was bezahlt. Und einigt euch, was gebaut werden soll. Viel Geld für ein Provisorium auszugeben, ist ‐ da hat die Stadt durchaus Recht ‐ nicht wirklich das nachhaltigste Investment.

Am einfachsten wäre es doch, wenige Meter neben der bestehenden eine neue Brücke zu bauen. Und ob dafür, wenige Meter weiter rechts oder links, jeden Paragrafen des Baurechts ausbuchstabieren muss, sei mal dahingestellt. So unterschiedlich können die Bedingungen nicht sein, als dass man alles von Grund auf neu planen und bewerten müsste.