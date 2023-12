Eine Milliarde ist eine Zahl mit zehn Stellen - in Ziffern: 1 000 000 000. Wer eine Milliarde Euro hat, hat ausgesorgt. In Deutschland gibt es derzeit 226 Milliardärinnen und Milliardäre; das hat das „Manager Magazin“ jetzt veröffentlicht.

Die Zeitschrift hat ein Ranking der reichsten Menschen in Deutschland vorgelegt. Darunter befinden sich auch zwei Namen aus dem Landkreis Tuttlingen: die Familien Storz / Heine aus Tuttlingen und Hermle aus Gosheim.

In Zahlen sieht das so aus: Die Familien Storz und Heine vom Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz auf Rang 159 verfügen laut Manager Magazin über ein Privatvermögen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro (2022: 1,1 Milliarden Euro), die verzweigte Familie Hermle vom Maschinenbauunternehmen auf dem Heuberg auf Rang 462 über 0,4 Milliarden Euro.

Umfangreiche Recherchen

Das „Manager Magazin“ aus dem Verlagshaus des Hamburger „Spiegel“ hat sein Ranking aufgrund umfangreicher Recherchen veröffentlicht. Bei allen Vermögensangaben handele es sich um Schätzungen, wird ausdrücklich hervorgehoben.

Bewertungsgrundlagen sind Nachforschungen in Archiven und (Handels-)Registern sowie bei Vermögensverwaltern, Anwälten, Bankern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Rangliste selbst. Als Vermögen gelten unter anderem Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Aktien und Kunstobjekte.

Als reichste Deutsche gemäß dieser Liste gelten die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt mit einem Vermögen von 40,5 Milliarden Euro - hauptsächlich aus ihrer Beteiligung bei BMW.

Auf Platz 29 des Rankings liegen mehrere Familien oder Personen, darunter die Familien Braun, Braun-Lüdicke, Schwöbel und Schnell, denen B. Braun Melsungen gehört, Muttergesellschaft von Aesculap (geschätztes Vermögen: 6,7 Milliarden Euro).

Fürstenberg ist auch dabei

Aus der Region um Tuttlingen sind noch vertreten:

das Adelshaus Fürstenberg in Donaueschingen (Platz 129), Co-Eigner der Privatbank Joh. Berenberg, Gossler und Co. Hamburg (1,9 Milliarden Euro)

die Familie Klaus Grohe (Rang 202, Vermögen: 1,1 Milliarden Euro) von der Sanitärfirma Hansgrohe in Schiltach, Landkreis Rottweil

die Familie Grieshaber (Platz 390, Vermögen: 0,5 Milliarden Euro) ebenfalls in Schiltach, mit einem Unternehmen der Messtechnik

die Familien Hoberg und Driesch aus Düsseldorf liegen mit einem gemeinsamen Vermögen von 400 Millionen Euro auf Platz 462; sie stehen hinter den Chiron Werken in Tuttlingen sowie anderen Unternehmen.

Rankings wie das jetzt herausgebrachte des „Manager Magazins“ sind gleichwohl mit Vorsicht zu genießen. Listen mit den reichsten Deutschen gibt es mehrfach, und sie sind in den Zahlen und Methoden nicht deckungsgleich und jedenfalls schwer vergleichbar. So legen andere Wirtschaftsmedien wie „Forbes“, „Capital“, das „Vermögenmagazin“ oder „Bilanz“ ähnliche Rankings vor.

Andere Zeitschriften, andere Rankings

Das „Vermögenmagazin“ hat eine Liste veröffentlicht, in denen Sybill Storz und ihre jüngere Schwester Gudrun Heine-Storz getrennt auf den Plätzen 82 und 83 geführt werden - mit jeweils 2,69 Milliarden Euro. „Bilanz“ legte vor ein paar Jahren eine Statistik vor, der zufolge Sybill Storz und Gudrun Heine-Storz jeweils über private Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro verfügen soll.

Und in einem anderen Ranking von „Bilanz“ taucht die Familie Marquardt aus Rietheim mit einem Vermögen über 900 Millionen Euro auf, die jetzt im „Manager Magazin“ nicht erwähnt wird. Auch der Schramberger Unternehmer Hans-Jochem Steim („Kern-Liebers“), unlängst in „Bilanz“ noch prominent geführt, wird im aktuellen „Manager Magazin“ nicht gelistet. Beim Adelshaus Fürstenberg werden wiederum weder deren großer Grundbesitz noch die Holzwerke angeführt.