Die Erwartungen hat das Ein–Euro–Ticket für Busfahrten im Tuttlinger Stadtgebiet sicher völlig übertroffen. In den ersten sechs Monaten wurden fast 170.000 dieser Fahrscheine verkauft. Daten, die auch in anderen Gemeinden Interesse wecken können.

Fast 170.000 Tickets verkauft

Seit Januar bezahlen die Fahrgäste für den Transfer in Tuttlingen und den Ortsteilen nur noch einen Euro pro Fahrt. Und obwohl es das Ticket in den ersten Monaten nicht überall zu kaufen gab — unter anderen an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn –, hat es doch guten Absatz gefunden. „Von Januar bis Juni wurden im Busverkehr 169.150 Tickets verkauft. Die Statistik bis Juli liegt uns noch nicht vor“, erklärt Laurenzia Balzer, Persönliche Referentin von Oberbürgermeister Michael Beck.

Das ist gemessen an dem Jahr 2019, dem letzten Vor–Corona–Jahr, bei dem es keine Einbrüche wegen der Lockdowns gab, ein großer Erfolg.

„Unter Inkaufnahme der Unschärfe, dass die Vergleichszahlen von 2019 auch Verkäufe im Schienenverkehr beinhalten und die Verkäufe 2023 nicht, kam es zu einer Steigerung auf 260 Prozent bezogen auf alle Fahrscheinarten zusammen“, so Balzer.

Mehreinnahmen werden geteilt

Inwiefern der Zuschuss der Stadt von 100.000 Euro durch die starken Verkaufszahlen verringert wird, ist noch nicht absehbar. Eine Abrechnung erfolgt zwischen Landkreis und Stadt erst nach sechs Monaten.

Die Abrechnung für das erste Halbjahr 2023 liegt noch nicht vor, so Balzer. Mehreinnahmen, die über den Referenzwert von 2019 hinausgehen, werden zwischen Landkreis (30 Prozent) und Stadt (70 Prozent) aufgeteilt.