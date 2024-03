Der Glasfaserausbau in Tuttlingen scheint zu floppen. Anfang März läuft die Frist aus und bislang haben sich zu wenig Leute dafür entschieden. Damit wird die Donaustadt in Bezug auf schnelles und störungsfreies Internet wohl erst einmal abgehängt.

OB zeigt sich enttäuscht

„Ich bin enttäuscht und es ist wirklich eine Schande für so eine Stadt wie Tuttlingen“, sagt Oberbürgermeister Michael Beck am Montag im Gemeindetrat. Erst rund 22 Prozent der Tuttlinger haben sich für den Glasfaserausbau entschieden. Zu wenig, denn damit Glasfaser Deutschland alle Vorkehrungen für den Ausbau trifft, braucht es 33 Prozent bis Anfang März.

Keine Verlängerung der Frist

„Das schaffen wir nicht mehr“, ist sich auch Martin Wycisk, Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen, sicher. Eine Verlängerung der Frist kommt nicht in Frage, denn die gab es bereits. Ursprünglich war geplant, dass in großen Teilen Tuttlingens Glasfaser verlegt wird, wenn bis zum 20. Januar 2023 ein Drittel der Haushalte einen Vorvertrag unterschreibt, so die Aussage der Deutschen Glasfaser. Da die Quote nicht erreicht wurde, verlängerte das Unternehmen noch einmal bis zum 2. März.

Keine 33 Prozent Quote in Tuttlingen

Aber auch bis zu diesem Stichtag scheint Tuttlingen die geforderte Quote von 33 Prozent nicht zu erreichen. Diese Entwicklung hätte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. „Wir hatten immer einen Zuwachs von rund zwei Prozent in der Woche. Zuletzt war es nur noch ein Prozent und jetzt in der vergangenen Woche waren wir bei Null“, erläutert Wycisk.

Mahlstetten erreicht 60 Prozent

Anders sieht es beispielsweise in Mahlstetten aus. „Dort wurde eine Quote von 60 Prozent erreicht“, sagt Beck. Auch in Möhringen hätten sich mehr Bürger für den Ausbau entschieden als in der Kernstadt, weiß CDU-Rat Michael Seiberlich. Einen Vorteil für den Stadtteil gibt es allerdings deshalb nicht. „Tuttlingen wird insgesamt gewertet. Da ist es egal, ob einzelne Bezirke oder Stadtteile die 33 Prozent geknackt haben“, erklärt der OB.

Daran könnte es liegen

Woran die Zurückhaltung der Tuttlinger liegt, weiß keiner im Tuttlinger Gemeinderat genau. „Ich vermute, die sozialen Medien tragen einen Teil dazu bei“, sagt FDP-Rat Hans-Peter Bensch. Dort hätte man regelmäßig verbal gegen die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser geschossen. „Ich kann das gar nicht unterschreiben. Bei mir verlief alles sehr professionell und freundlich“, berichtet er.

Wohnbau will sich anschließen

Einen großen Teil an positiven Zusagen könnte es noch von der Tuttlinger Wohnbau geben, Tuttlingens größtem Vermieter. Das Unternehmen führte bereits vor Wochen erste Gespräche mit Glasfaser Deutschland. Und: „Wir haben die Absicht, uns anzuschließen“, sagte Geschäftsführer Horst Riess in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Wahrscheinlich wird die Glasfaser Deutschland irgendwann ausbauen, dann haben wir aber keinen Rechtsanspruch mehr. Uwe Keller

Einen Termin gab es allerdings noch nicht. Bei der Deutschen Glasfaser begründet man die Verzögerung mit einer Erkrankung des zuständigen Mitarbeiters. Rund 1850 Mietwohnungen besitzt die Wohnbau, von denen ein paar wenige bereits Glasfaseranschlüsse der Telekom besitzen. Die Wohnbau will dran bleiben, doch Verhandlungsgespräche seien von der Glasfaser Deutschland erst auf Mitte März angesetzt - nach Ende der Frist.

Mieter können auch selbst aktiv werden

Mieter könnten den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser aber auch selbst eingehen - der Vermieter muss dazu lediglich einen Gestattungsvertrag unterschreiben, damit er mit der Leitungsverlegung einverstanden ist. In Häusern ab drei Wohneinheiten reicht es, wenn mindestens ein Vertrag abgeschlossen wird - die übrigen Teilnehmeranschlüsse werden dann auf Wunsch kostenlos gelegt, auch wenn diese erst zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden sollten.

So geht es weiter

Und wie geht es nun weiter? „Wahrscheinlich wird die Glasfaser Deutschland irgendwann ausbauen, dann haben wir aber keinen Rechtsanspruch mehr“, sagt Erster Bürgermeister Uwe Keller. Heißt: „Die Glasfaser Deutschland ist ein wirtschaftliches Unternehmen und muss bei so einer geringen Quote eben auch etwas verdienen“, erklärt Beck und ergänzt: „Ich kann es nicht verstehen. Jeder Landwirt und jedes Unternehmen braucht früher oder später einen Glasfaseranschluss.“