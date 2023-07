Wer gestern nicht wusste, dass Helge Schneider auf der Bühne des Honberg–Sommers steht, der hätte wohl einen Comedy–Abend vermutet. Denn kaum ein Künstler schafft es, mit seinen Liedern das Publikum so zum Lachen zu bringen wie der 67–Jährige. Einen Konzertplan gab es an diesem Abend übrigens nicht, Helge Schneider improvisiert gern.

1300 Zuhörer auf dem Konzert

„Ich freue mich sehr, hier sein zu müssen“, begrüßt Helge Schneider die Besucher seines Konzertes am Donnerstag auf dem Honberg–Sommer. „Ihr seid das beste Publikum, dass ich jemals sah“, führt er fort. 1300 Menschen hören sich an diesem Abend das ausverkaufte Konzert des Entertainers an.

So nah wie an diesem Abend ist das Publikum den Künstlern auf der Bühne selten. Denn einen Bühnengraben gibt es nicht, sodass die Zuschauer direkt an der Bühne stehen.

Mischung aus neuen und alten Liedern

Im Repertoire hat Helge Schneider eine bunte Mischung. „Ich singe viele alte und auch viele neue Lieder“, verspricht er und ergänzt: „Beide Lieder müssen hinter sich gebracht werden.“ Gelächter. Frei nach seinem bekannten Song „Sommer, Sonne, Kaktus“ ist der Himmel blau und die gute Laune auf dem Höhepunkt. Spätestens, als er seinen Klassiker „Katzenklo“ trällert, ist das Publikum nicht mehr zu halten.

Lieder werden oft spontan angestimmt

Dann ist Pause. Die Bühne ist bestückt mit zahlreichen Instrumenten: Flügel, Saxophon, Gitarre und Kontrabass. Neben Gesang spielen die Musiker auch viele Stücke instrumental. Die Band arbeitet routiniert miteinander. Was Helge Schneider anstimmt, wird gespielt — oft auch spontan, zumindest macht es den Eindruck. Nach insgesamt 16 Studioalben und 30 Singles ist das Zusammenspiel mittlerweile gekonnt.

Erst in diesem Jahr hat der Künstler sein aktuelles Album „Toronto“ herausgebracht. Kein Wunder also, dass er davon gleich einige Hits, wie „American Bypass“ oder auch „The Guilty Doctor“ zum Besten gibt. Und obwohl das Publikum dabei noch nicht so textsicher ist wie bei „Katzenklo“, ist die Stimmung bei den Zuhörern ausgelassen.

Künstler will nach Tuttlingen ziehen

Der Abend ist eine Mischung aus Kabarett und Konzert. „In Tuttlingen ist die Welt noch in Ordnung“, meint der 67–Jährige und ergänzt: „Ich glaub, ich zieh hier hin.“ Er hätte sich auch überlegt, die Burgruine zu kaufen, meint er scherzhaft. „Und die dann zu tapezieren. Mit Raufasertapete“, sagt Schneider.

Konzert geht mit viel Beifall zuende

Am Ende gibt es unter lautem Beifall auch eine Zugabe — ganz klassisch improvisiert, wie es bei Helge Schneider so ist. „Ja, was wollt ihr denn gerne hören?“, fragt er. Die Antwort eindeutig: „Wurstfachverkäuferin!“ Zum Abschluss spielt der Vollblutentertainer dann noch „Sommer, Sonne, Kaktus“. Und das, „obwohl ich den Text gar nicht mehr so gut weiß“, sagt er.