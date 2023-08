Eine leicht Verletzte und rund 15.000 Euro Blechschaden

Eine leicht verletzte Mitfahrerin und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, im Bereich der Zeughausstraße und der Kaiserstraße ereignet hat, so die Polizei. Ein 39–jähriger BMW X3–Fahrer war auf der Kaiserstraße unterwegs und missachtete beim Einfahren in die Zeughausstraße die Vorfahrt einer 52–jährigen Toyota Yaris– Fahrerin. Bei dem Unfall wurde eine 26 Jahre alte Mitfahrerin im Toyota leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Die Polizei schätzt den am Toyota entstandenen Sachschaden auf etwa 8000 Euro und am BMW auf ungefähr 7000 Euro.