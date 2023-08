Tuttlingen

Einbruch in Feinkostgeschäft auf der Bahnhofstraße

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend in ein Feinkostgeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Innenraum berichtet die Polizei.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 09:33 Von: sz