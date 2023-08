Ein Wochenende ganz im Zeichen des Hip-Hop — dem hat sich der Tuttlinger Kulturkastenvereins (Kukav) seit einigen Jahren verschrieben. Rund um den Skateplatz im Donaupark legen DJs auf, es wird getanzt und gerappt, Sprayer sind an der Skaterbahn zugange und abends wird im Bahnhof weitergefeiert. Ähnlich dürfte es auch dieses Jahr am 2. und 3. September wieder zugehen, allerdings mit einem neuen Punkt im Programm.

„50 Jahre Hip-Hop“ feiert die Szene 2023. 1973 soll der Musikstil in New York erfunden worden sein. Und da packen auch die Tuttlinger an ihrem Hip–Hop–Wochenende noch eine Schippe drauf.

Fokus auf „Breaking“

„Rap, Beats, Break & Skate“ verrät der Titel auf den Flyern. „Wir legen dieses Jahr den Fokus auf Breaking“, erklärt Fabian Vasse aus dem Organisationsteam des Kukav. Und ergänzt: „Breaking, bitte, nicht Break Dance!“ Breaking — so lautet der Begriff in der Szene richtig. Der „Break“ ist der Teil eines Lieds, bei dem alle anderen Instrumente aussetzen und nur noch die Drums zu hören sind. Auf diesen Teil tanzen die Breaker —, und zwar raumgreifend und akrobatisch, auf den Füßen, den Knien, den Armen, dem Kopf.

Vasse hat Breaking schon lange für sich entdeckt und kennt Gruppen auf der ganzen Welt. In Tuttlingen habe sich leider noch keine Szene etabliert, meint er, aber das könnte sich mit dem Wochenende vielleicht ändern. Am 2. September ist ein Battle geplant, ein Wettbewerb im Breaking, immer zwei gegen zwei. Vasse rechnet damit, dass 50 Tänzer kommen. Die Anmeldungen laufen noch, für Zuschauer dürfte es einige Wow!-Momente geben.

Neue Kunstwerke auf den Graffiti–Wänden

Auch abseits vom Breaking: Die Wände im Skaterpark werden schwarz gestrichen, ebenso die Unterführung zum Schulzentrum. Dort dürfen sich dann Sprayer mit neuen Kunstwerken austoben. Daneben legt ein DJ auf, ab 21 Uhr geht es im Abteil 42 im Tuttlinger Bahnhof weiter. Am Sonntag ist die dritte Location dran, die neuen Räume von Kukav in der Katharinenstraße 9 (in der Gasse neben der Baustelle am Drei–Kronen–Hof) werden bespielt. „Da darf sich dann jeder auch mal ausprobieren beim Breaking oder die Spraydose selber in die Hand nehmen“, erklärt Daniel Stehle von Kukav.

An beiden Tagen mit dabei: Mario Radzom alias Figub Brazlevic. Er ist in Tuttlingen aufgewachsen und hat seit Jahren sein eigenes Label in Berlin. Für das Hip–Hop–Wochenende kommt er jedes Jahr nach Tuttlingen. Nicht nur das. „Er ist derjenige, der uns die Acts besorgt. Wenn er anruft, dann kommen alle“, sagt Stehle. Sogar Helfer bringe er mit. Und apropos Helfer: Die kann Kukav immer gut gebrauchen — sei es zum Aufbauen, Wände streichen oder Aufräumen. „Einfach mit anpacken, da freuen wir uns“, sagt Stehle.

Herausforderung für den Verein

Logistisch ist das Event für den Verein eine Herausforderung — auch wenn die Organisatoren Erfahrungswerte aus den Vorjahren haben. Vor fünf Jahren, 2019, begann die Reihe mit „Dschungel im Park“ rund um den Kiosk und Biergarten „Kischte“, den Stehle damals noch selbst betrieb. Im Jahr darauf wurde der „Tuttlingen River Jam“ draus. 2021 folgte „Rap im Park“, 2022 dann „Beats, Rap & Skate“ und nun kam noch das „Break“ dazu.

Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen kostenlos, der Verein finanziert es über Fördergeld, Sponsoren und Einnahmen durch den Getränkeverkauf. Auch wenn noch viel zu tun ist und hinter dem Wetter ein Fragezeichen steht, freuen sich die beiden: „Es wird jedes Jahr schöner, als wir es uns vorgestellt haben“, sagt Vasse. Und als Ausweich–Location gebe es zur Not immer den Bahnhof.