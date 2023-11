Ein Trend ‐ für jeden!

Trendsetter schlafen nie. Auch nicht ihre Nachahmer. Egal, ob es dabei um Modetrends, Stylingtrends, Foodtrends oder Trendsportarten geht. Man muss jeden Trend mitnehmen. Vor allem den Neuesten.

Ist Teddy in, also beispielsweise eine plüschig-flauschige Jacke, weil Mode Ikone diese trägt, wird direkt in den nächsten Laden gerannt, um sich ein solches Modell zu besorgen. Hat Trend Setter einen Untercut, wird dieser beim nächsten Friseurtermin ebenfalls verlangt. Schwört Chef Koch auf eine Low Carb Diat, also eine kohlenhydratarme Ernährung, wird Nach Ahmer auf Pasta, zugesetzten Zucker und Co. verzichten. Bis Chef Köchin dann auf Low Fat schwört, und der Käse vom Speiseplan gestrichen wird.

Beim "Hullern" stärkt man Bauch, Rücken und Taille. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Übertragen werden kann das auch auf den Sport. Liegt Hula Hoop im Trend, wird sich ein Sportgerät zum um die Hüften Schwingen gekauft, ist es Seilspringen, dann eben ein Springseil. Kann man machen, muss man aber nicht.

Der neueste Trendsetter ist ein besonders ansteckender. Und hat gleich mehrere Gesichter. Erkältung, Grippe, Corona ‐ suchen Sie sich eines aus. Mit sich bringt er das Naseputzen, Rumhusten und schwer Luft kriegen. Nennen wir ihn der Einfachheit halber den Erkältungstrend. Zugegeben, er ist einer der Trends, dem wohl keiner freiwillig hinterherläuft ‐ und dennoch jeder mitnimmt. Aber machen wir das Beste draus. Frohes Schniefen!