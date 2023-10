Ein September der Wetterrekorde

Der diesjährige September geht als Hochsommermonat in die Wettergeschichte ein, da so manche bisherigen Rekorde teils deutlich überboten wurden. Seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung hat es keinen vergleichbaren September gegeben.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 17,3 Grad (Vorjahr 12,4 Grad) lag der September unvorstellbare 4,1 Grad über dem Monatsmittel und gilt fortan als der bislang wärmste September. Den bislang wärmsten September gab es im Jahr 2006 mit einem Mittelwert von 16,9 Grad, der ja nun überboten wurde. Die höchste Temperatur wurde mit 33,0 Grad (Vorjahr 28,0 Grad) am 11. erreicht, ebenfalls ein neuer Rekordwert. Die tiefste Temperatur lag bei 3,1 Grad (Vorjahr 2,2 Grad), gemessen am 25. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 07.09.1995 wurde mit ‐2,3 Grad die bislang kälteste Septembertemperatur gemessen. Der höchste September-Wert lag bislang bei 31,9 Grad, welcher am 01.09.2009 registriert und nun deutlich überboten wurde. Es wurden 19 Sommertage (Vorjahr 4 Tage) registriert, davon gab es sechs Hitzetage in Folge und somit die späteste Hitzewelle aller Zeiten (Vorjahr 0 Tag). Noch nie gab es so viele Sommer- und Hitzetage in einem September.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 26,1 L/qm (Vorjahr 62,6 L/qm) fiel der September deutlich zu trocken aus und erreichte gerademal 39,4% (Vorjahr 75,3%) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Zum Vergleich: Die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1890 liegen bei 204,0 L/qm im Jahr 1940 und bei 9,0 L/qm im Jahr 1895. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 22. mit 15,6 L/qm (Vorjahr 13,6 L/qm). An fünf Tagen (Vorjahr 19 Tage) fiel Niederschlag.

Der Wind war im September meist gemäßigt unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 09. mit 52,3 km/h (Windstärke 6) erreicht (Vorjahr 44,3 km/h ‐ WS 6).

Mit 245,8 Sonnenstunden (Vorjahr 169,7 Std.) konnte der bislang drittsonnenreichste September verzeichnet werden. Am wenigsten Sonnenschein gab es im Jahr 1994 mit nur 90,0 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen das Jahr 1997 mit 256,0 Sonnenstunden verbuchen. Nebel gab es an drei Tagen (Vorjahr zwei Tage), Gewitter gab es keine (Vorjahr zwei Tag).