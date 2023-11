Todd Pope hat ein Haus in Napa Valley, Kalifornien. Neun Monate im Jahr scheint dort die Sonne. Die Region ist bekannt für ihren Wein und lockt jede Menge Touristen an. Doch der 59-Jährige sagt: „Ich bin Wahl-Tuttlinger.“ Hier hat er eine Wohnung und Arbeit. Ihm gefällt die Region, die Sprache, der Fußball. Einfach alles.

Er spricht besser Deutsch als mancher Deutscher

Nein. Einen Yankee-Akzent hört man bei ihm kaum raus. Todd Pope spricht besser Deutsch als viele Deutsche. Schon in der Schule hat er diese Sprache gelernt. Der Junge wollte Ingenieur werden. Da bringe ihm Deutsch beruflich mehr als Spanisch oder Französisch, riet ihm sein Vater. Und da war noch seine Leidenschaft für Soccer, für Fußball. Todd hat selbst gespielt, aber vor allem sonntags im TV „Soccer made in Germany“ geschaut, die Zusammenfassung der Bundesliga.

Der Kalte Krieg hat ihn fasziniert

Im letzten Highschool-Jahr hat der damals 18-Jährige einen bundesweit ausgeschriebenen Sprachpreis gewonnen und durfte für vier Wochen zu einer Gastfamilie in der Nähe von Nürnberg. „Das hat mich so umgehauen und mir die Augen geöffnet“, erzählt er. Während des Ingenieurstudiums an der renommierten Stanford University kam ein Auslandsjahr in West-Berlin dazu. „Die Atmosphäre, der Kalte Krieg - das hat mich fasziniert.“

Das große Beben hat er knapp verpasst

Nach dem Studium kam er zurück nach Deutschland und war zwei Jahre lang an der Zweigstelle der Stanford Universität beschäftigt -wieder in West-Berlin - , wo er das Praktikantenprogramm betreute. Kurz bevor die Mauer fiel, kehrte er in die USA zurück. Er sagt: „Das große Erdbeben in San Francisco habe ich damals mitbekommen. Aber das große Beben in Europa verpasst.“

Im Silicon Valley aktiv

Dafür gelang ihm der Einstieg in ein Berufsleben, das ihm später ein Leben in Deutschland ermöglichen sollte. Er wurde erster Entwicklungsingenieur bei einer US-Tochter von Aesculap südlich von San Francisco. Er hat in einer WG mit deutschen Kollegen gelebt und auch damals schon Kontakt zu Mitarbeitern aus Tuttlingen gewonnen.

Dann wird sein Lebensweg bewegt: Mit Ex-Aesculapern baut er im Silicon Valley erfolgreich eine Manufaktur für Medizintechnik auf. Diese wird später an ein börsenorientiertes US-Unternehmen verkauft. Nein, reich sei er dadurch nicht geworden, bekennt er lachend. „Ich hatte nur einen kleinen Teil des Kuchens.“

Erst mal Pause

Ein Sabbatjahr und ein MBA-Studium General Management und Marketing schließen sich an. Und klar, das Auslandssemester führt ihn nach Deutschland: Düsseldorf.

Er versucht sich an einem Start-up, muss das nach zwei Jahren aber aufgeben. Auch das ist Realität im Silicon Valley. Verschiedene Jobs folgen und vor allem privates Glück.

Aesculap klopft an

Todd Pope heiratet seine Frau Terry, die Sohn Michael mit in die Ehe bringt. Wenig später wird die gemeinsame Tochter Jamie geboren. Dann klopft Aesculap bei ihm an. Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen fragt ihn, ob er die Produkte und Schutzrechte aus einem Insolvenzverfahren in Palo Alto, USA, verlagern und nach Tuttlingen integrieren kann. Als das abgewickelt ist, kommt das Angebot, nach Tuttlingen zu wechseln.

So viel Pech auf einmal

Für ihn ist das nicht nur eine spannende Herausforderung, sondern die Erfüllung eines Wunsches: Leben in Deutschland. Für seine Frau und die Tochter - Sohn Michael bleibt in den USA um zu studieren - wird es eher zum Alptraum. „Wir hatten unglaubliches Pech“, gibt er zu.

Wo sind die Hunde geblieben?

Die drei Beagles, geliebte Familienhunde, gehen bei der Ankunft in Frankfurt zunächst verloren. Keiner weiß, wo sie sind. Erst Stunden später klärt sich das wieder auf. Der Container mit Möbeln und dem ganzen Hausstand bleibt vier Wochen in Bremerhaven liegen. „Wegen drei Flaschen Wein“, sagt Pope. „Auch das ist Deutschland, dieser Bürokratismus.“ Offenbar ging die Deklaration des Weißweins beim Zoll verloren.

Der Container steckt fest

Ein langes Prozedere folgte, mit Durchleuchtung des Containers. Die Verzögerung führt dazu, dass sich die Familie vor Ort mit warmer Kleidung eindecken muss, alles andere hängt im Container fest.

Und schließlich der Schulbesuch der Tochter: „Das war ein Sprung ins kalte Wasser“, sagt ihr Vater dazu. Deutsch sprechen konnte sie nicht, nur einiges verstehen. Die Familie tut alles, um in Tuttlingen Fuß zu fassen, meldet sich in Vereinen an, die Tochter bei der Musikschule. Es klappt nicht. „Meine Frau fühlte sich isoliert und einsam, ohne Anschluss“, sagt der 59-Jährige. Die Sprache ist ein Hindernis. Die beiden Frauen gehen nach einem Jahr wieder zurück. Er bleibt. „Ich bin relativ anpassungsfähig“, bekennt er.

Regelmäßige Heimatbesuche

Trotz einer Entfernung von 9300 Kilometern und elf Flugstunden funktioniert die Fernbeziehung. Auch dadurch, dass Todd Pope erneut ein Projekt für Aesculap in den USA abwickelt und viel in der alten Heimat ist. Bevor er nach Tuttlingen zurückkehrt, bricht Corona aus. Er arbeitet bis Sommer 2021 im Homeoffice, ehe er wieder nach Deutschland fliegt. Nun ist er drei- bis viermal im Jahr in den USA. Im Sommer und über Weihnachten immer etwas länger.

Einige andere US-Amerikaner leben hier

In Tuttlingen hat er Kontakt zu einigen anderen hier lebenden US-Amerikanern, macht viel mit Kollegen und lernt Leute auch mal bei Gastronomiebesuchen kennen. Um vorwärtszukommen, nutzt er vor allem das Fahrrad oder das Longboard. Dadurch wurden die Macher des neuen Tuttlinger Imagefilms auf ihn aufmerksam. Er hat einen kurzen Auftritt darin. Er sagt: „An Tuttlingen gefällt mir die Vielfalt.“ Mehr als hundert Nationen leben hier. Todd Pope gehört zu einer von ihnen. Nun ja: eher zu zweien. Deutsch und amerikanisch.