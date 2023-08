Ein Brunnen rostet vor sich hin

Brunnen spenden Wasser und stehen an öffentlichen Plätzen. Dieser hier nicht: Auf einem Grasstreifen hinter einem Gebäude des Baubetriebshofs liegt ein Brunnen, der bessere Tage gesehen hat: Er stand einst auf dem Gelände des Maientaler Hofs, einer mittlerweile aufgelassenen Hofstelle im Tuttlinger Südosten. Was aus ihm wird? Vermutlich nichts mehr — er ist zu marode.

Man sieht ihm die besseren Zeiten noch an, wie seine Einzelteile da auf alten Holzpaletten liegen. Vor allem der Brunnenstock ist eindrücklich: Im Gegensatz zu den meisten anderen Brunnenstöcken, die den dunklen Eisenguss zeigen, ist dieser hier quietschbunt, mit dicken Lackschichten. Daneben die Seitenteile, die vor sich hin bröseln. Eisen an frischer Luft und dem Regen ausgesetzt: Das geht meist nicht gut. Auf dem Stapel daneben die Eckteile, ein wenig besser in Schuss. Doch der Leiter des Baubetriebshofs, Gerd Rudolf, kann sich nicht vorstellen, dass aus diesen Bruchstücken wieder einmal ein Brunnen entstehen kann.

Eines der Seitenteile trägt ein Schild. Wenn man Rost und Staub wegkratzt, liest man: „Bopp & Reuther, Mannheim“. Das nordbadische Unternehmen hat den Brunnen wohl hergestellt; 1872 gegründet, war es in seinen frühen Jahren im Bau von Brunnen und Pumpen tätig, später mit Wasserschiebern, heute in der Mess– und Regeltechnik.

Seinen Platz im Baubetriebshof hat ein Brunnen gefunden, der zuvor im Keller der Gymnasien lagerte. Dorthin war er gebracht worden, als er seinen angestammten Platz beim Maientaler Hof verlassen musste. Den Hof oberhalb der B 14 in Richtung Emmingen hat die Stadt abgerissen; seitdem liegt er brach. Verschiedene Pläne wechselten ab, eine Arbeitslosen–Initiative wollte ihn nutzen, das Rathaus dachte an Wohn– oder Gewerbeflächen, sogar von einem Golfplatz oder einem Reiterhof war die Rede, später von einer Flüchtlingsunterkunft — verwirklicht wurde bislang nichts.

Den Maientaler Hof mit einer Gesamtfläche von etwa 28 Hektar hat die Stadt in den 1990er–Jahren tatsächlich als Vorhaltefläche für eine größere städtebauliche Entwicklung des südöstlichen Stadtrandes gekauft. „Nachdem sich die städtebauliche Entwicklung jedoch seit Anfang der 2000er–Jahre auf die Nordstadt konzentrierte, wurde die Fläche des Maientaler Hofes bis heute nicht in den Flächennutzungsplan aufgenommen“, erklärt Laurenzia Balzer, persönliche Referentin von OB Michael Beck.

Überlegungen, die Hofstelle im Bestand zu vermarkten, hat das Rathaus um 2010 herum endgültig aufgegeben und die Hofstelle abgebrochen. Eine umfassende bauliche Entwicklung ist im Maiental aus aktueller Sicht nicht vorgesehen, sagt Laurenzia Balzer. Ebenso scheide eine isolierte Entwicklung des Maientales aus: „Neben den bekannten Problemen eines solchen Trabanten gilt dies auch vor dem Hintergrund der immer höher werdenden naturschutzrechtlichen Hürden sowie der Aufwendungen für die Erschließung von Außenbereichsflächen außerhalb des Siedlungsverbundes.“

Der Maientaler Hof wurde 2004/2005 vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart auf Kulturdenkmaleigenschaft geprüft. Dabei hat die Behörde festgestellt, dass es sich bei dem Objekt um kein Kulturdenkmal handelt. Zum Brunnen hat das LAD in seinen Inventarisationsunterlagen lediglich den Hinweis, dass er auch den Namen „Knöpfle–Brunnen“ trägt. Damit handelt es sich um den Vorgänger des heutigen Brunnens auf dem Place de Draguignan.