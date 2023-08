Ein Brunnen im Zeichen der Partnerschaft

Wasser fließt durch Bäche und Flüsse, es rinnt aus Quellen und rauscht daheim durch die Toilette. Und es quillt, rieselt, murmelt, strömt, plätschert aus Brunnen. Brunnen gehören zu den stadtprägenden Elementen — zumal im Sommer. Der Gränzbote nimmt sich ihrer in einer kleinen Serie an und schaut in einige Brunnen in der Stadt.

Die Funktion von Brunnen früher war einfach: Wasser zur Verfügung stellen, Wasser zum Trinken, zum Tränken von Vieh, zum Reinigen. Heute haben die Brunnen der Stadt diese Funktion nur noch nebenbei: Sie sind Teil der Stadtästhetik, bilden Treffpunkte, sind eher Kunstobjekte als Teil der Infrastruktur.

Der Brunnen auf der Place de Draguignan etwa. Er erinnert an die 1989 geschlossene Partnerschaft mit der französischen Stadt gleichen Namens. Draguignan hatte seinerzeit vorgelegt und eine Straße nach der neuen „Jumelage“ benannt, die Avenue de Tuttlingen. In Tuttlingen wurde aus dem Knöpflesplatz die Place de Draguignan. Am 13. September weihte man in großen Rahmen den Brunnen ein. In einem 45 Zentimeter hohen Trog steht eine rund zwei Meter hohe Säule aus Obernkirchener Sandstein, die allein rund 700 Kilogramm wiegt.

Schöpfer des Brunnens war der damalige Leiter des städtischen Hochbauamts, Rudolf Lückmann. Er bekleidete dieses Amt gerade mal ein Jahr, ehe er als Diözesanbaumeister nach Rottenburg wechselte — in Tuttlingen hinterließ er aber ein Werk, das ihn wohl lange überleben wird: Eben jenen Brunnen, in den die Wappen von Draguignan und Tuttlingen, von Baden–Württemberg und dem südfranzösischen Department Provence–Alpes–Côtes d’Azur eingraviert sind. Zudem trägt er einen Drachen, das Wappentier der französischen Kommune.

Brunnen und Platz, gleich neben dem Rathaus, bilden heute eine Einheit und einen beliebten Treffpunkt — mit Gastronomie, Galerie und Stiefels Buchladen. Immer wieder finden hier Veranstaltungen und Demonstrationen statt. Der Standort in der historischen Innenstadt ist sehr alt. Bereits im 17. Jahrhundert werden in Tuttlingen, das zu jener Zeit schon Stadtrechte hatte, vier Brunnen erwähnt — einer davon ist der auf dem Knöpflesplatz „bei Jakob Martins Behausung“, wie es in einer Chronik heißt.

Nach dem Stadtbrand 1803, der alle Planung auf den Kopf stellt, werden auch die Straßenzüge verlegt und mit ihnen auch die Brunnen. Der Knöpflesbrunnen lag seit 1804 an seiner jetzigen Stelle, ein späteres Modell zeigt eine Säule in der Mitte des Trogs. Auf der Spitze des Säule thronte ein goldener Adler mit ausgebreiteten Schwingen, der seinen Schnabel gen Westen — heißt: gegen den „Erbfeind“ Frankreich — aufriss. Dieser alte Brunnen war 1896 abgerissen worden; mit dem neuen „Drachenbrunnen“ an dieser Stelle wollte Rudolf Lückmann bewusst diese alte städtebauliche Tradition wieder aufnehmen.