Paul Däschle, langjähriger stellvertretender Leiter der Volkshochschule für Stadt und Kreis Tuttlingen, ist tot. Er verstarb in der vergangenen Woche bei einem Badeunfall im Mindelsee bei Radolfzell.

Am vergangenen Samstag bargen Einsatzkräfte aus dem Natursee im Kreis Konstanz einen 69–jährigen Schwimmer, der seit Mittwochabend vergangener Woche vermisst worden war. Nun wurde bekannt: Es handelt sich dabei um Paul Däschle, der 21 Jahre lang bei der Volkshochschule Tuttlingen tätig war.

Immer auf der Höhe der Zeit

Paul Däschle war Ende April 2019 in Tuttlingen in den Ruhestand verabschiedet worden. Fast zwei Jahrzehnte lang hatte er das Programm der VHS mitgestaltet — immer bestrebt, auf der Höhe der Zeit zu sein. Seine Zuständigkeit als Fachbereichsleiter umfasste neben den Bereichen Ökologie, Naturwissenschaften und Länderkunde auch die Berufliche Bildung und EDV.

Früh erkannte er, dass die Digitalisierung ein immer wichtiger werdendes Thema werden würde. Nicht nur Seminare und Kurse — auch die Angebote der VHS wurden unter Däschles Federführung zunehmend digitalisiert. So konnten Kursteilnehmer Webinare am heimischen PC oder Tablet absolvieren, Vorträge wurden übertragen.

Auch privat war er aktiv

Auch im privaten Bereich war Däschle aktiv. Er mochte Konzert– und Theaterbesuche, fuhr viel Fahrrad und hatte kurz vor seinem Tod noch eine Bergtour in den Alpen unternommen. Mit seiner Frau Christiane lebte der 69–Jährige in Markelfingen.

Von dort war er am Mittwoch vergangener Woche aufgebrochen, um im nahegelegenen Mindelsee schwimmen zu gehen. Er galt als erfahrener Schwimmer, der regelmäßig im See seine Runden zog. Nachdem er nicht nach Hause gekommen war, machte sich seine Frau auf die Suche und fand Fahrrad sowie Kleidung am See vor. Sie informierte die Polizei, die noch in Abendstunden und in der Nacht mit Einsatzkräften des DLRG und der Feuerwehr den See nach dem Vermissten absuchte. Im Einsatz waren auch Wassersuchhunde und Hubschrauber.

Vermutlich Herzversagen

Erst bei einer Suchaktion am darauffolgenden Samstag wurde mittels einer Drohne der Leichnam des Mannes entdeckt und mit einem Boot der Wasserschutzpolizei geborgen. Wie ein Freund Däschles berichtet, gehe man davon aus, dass der 69–Jährige an Herzversagen verstarb. Seine Einäscherung fand am Donnerstag statt.