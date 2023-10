E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter am Donnerstagmorgen ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 65-jähriger Mann gegen 8.50 Uhr mit seinem E-Scooter den Fahrradweg parallel zur Bodenseestraße in Richtung Stockacher Straße. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer fuhr im Ulmenweg und bog in die Bodenseestraße ab. Dabei übersah er den auf dem Fahrradweg fahrenden E-Scooter-Fahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer stürzte, zog sich Verletzungen zu und musste ambulant im Klinikum behandelt werden. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden an BMW und E-Scooter von rund 1000 Euro.