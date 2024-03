Mittlerweile gibt es rund 1,4 Millionen E-Autos in Deutschland. Ihr Anteil bei den Neuzulassungen liegt mittlerweile bei rund 13 Prozent. Daher ist es nur logisch, dass auch die Ladeinfrastruktur steigt. In Tuttlingen soll zentrumsnah eine Schnellladestation für E-Autos mit acht Plätzen gebaut werden. Auch am Bahnhof ist ein Angebot geplant. Dort fehlt aber der Betreiber.

Generell ist es derzeit eher so, dass private Anbieter von sich aus auf Kommunen zugehen und sich Standorte sichern. Daher zeigt man sich bei der Stadt auch etwas verwundert, „dass dem bis jetzt noch nicht so war“, verweist Stadtsprecher Arno Specht auf den Bahnhof.

Grundsätzlich besteht Interesse

Dort baut die Stadt gerade den Busbahnhof um. Als Verkehrsknotenpunkt soll er Angebote für alle Formen der Mobilität bieten - also zum Beispiel auch die Möglichkeit, ein E-Auto zu laden, während man jemanden zum Zug begleitet oder sich im DB-Reisezentrum beraten lässt.

„Es gab mal eine formlose Anfrage bei der EnBW, die aber noch zu keinem Ergebnis führte“, heißt es von der Stadt weiter. Vermutlich sei das Thema bei dem Energieversorger noch nicht präsent genug, meint Specht.

Die EnBW zeigt sich grundsätzlich nicht abgeneigt, wie eine Anfrage dieser Zeitung zeigt. „Das ist abhängig vom Anwendungsfall - sprich, ob dort Fahrzeuge lange Zeit stehen, oder nur kurz“, so Heiko Willrett, Pressesprecher Vertrieb und Elektromobilität bei der EnBW.

Für solche Standorte freuen wir uns jederzeit über passende Hinweise." Heiko Willrett

Derzeit konzentriere sich das Unternehmen auf den Ausbau der bundesweiten Schnellladeinfrastruktur. Dabei seien Standorte interessant, an denen Fahrzeuge nur kurze Zeit stehen würden. Willert: „Für solche Standorte freuen wir uns jederzeit über passende Hinweise.“

Eine echte Ausschreibung für den Bau der zwei Ladesäulen entlang der Eisenbahnstraße - so die Planungen - ist bislang nicht erfolgt. Derzeit brennt auch noch nichts an, erklärt der Stadtsprecher: „Wir planen die Stationen ein, ein Anbieter kann die Säulen dann kurzfristig aufstellen.“ Und vor Ende 2025 werde die Anlage ohnehin nicht in Betrieb gehen. So lange brauchen die Arbeiten am Busbahnhof.

Umsetzung soll bald beginnen

Noch in diesem Jahr soll eine Schnellladestation mit acht Plätzen in Tuttlingen umgesetzt werden. Wo? Die Stadtverwaltung wurde um Vorschläge gebeten und prüft gerade mögliche Standorte. Welche das sind, möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten. Auch, um Aufregung um Dinge zu vermeiden, die dann möglicherweise doch woanders realisiert werden.

Einer der Ladesäulen steht am Tuttlinger Landratsamt. (Foto: pr )

Das Projekt ist Teil der Bundesinitiative zum flächendeckenden Aufbau von Schnellladestationen, sogenannten Hyperchargern, mit einer Ladedauer von 30 bis 60 Minuten. Dabei arbeitet die Bundesinitiative mit verschiedenen privaten Anbietern zusammen - in Tuttlingen ist das Eon. Weitere Anfragen nach Ladestandorten sind im Rathaus derzeit nicht bekannt. Das könne sich das aber täglich ändern, schließlich ist da gerade mächtig Dampf drin.

Kriegskasse, um Löcher zu stopfen

Tuttlingen sah sich Mitte/Ende der 2010er-Jahre in einer Art Vorreiterrolle, um öffentliche Ladesäulen aufzustellen. So wie unter anderem am Donauspitz, am Rathaus und am Klinikum. Das hat sich gewandelt. „Wir überlassen es mittlerweile generell den privaten Anbietern“, sagt Specht mit dem Argument, dass Städte ja auch keine Tankstellen bauen.

Dennoch ist im Haushalt der Stadt ein Budget von 70.000 Euro für Ladestationen eingestellt. Abgerufen werden diese Gelder allerdings nur, wenn aus Sicht der Stadt oder des Gemeinderats im Interesse einer flächendeckenden Versorgung noch Lücken geschlossen werden sollen, die der freie Markt nicht abdeckt. Ein gezieltes städtisches Ausbauprogramm gebe es nicht. Specht spricht dabei von einer „Kriegskasse“, um Löcher zu stopfen. Und nennt als Beispiele einen Teilort oder Stadtbezirke, in denen allein durch die Zahl der Einwohner kein lukrativer Betrieb zu erwarten ist.

Stadt nimmt Abstand

Auch an der Möhringer Angerhalle war eine Ladestation geplant. Die Stadt wird das Vorhaben aber nicht realisieren, auch nicht mit der „Kriegskasse“. Denn Specht verweist darauf, dass das auch ein Standort für einen privaten Anbieter sein könnte.