Dürbheim verkauft seine Haut teuer

Der SV Dürbheim hat in der Oberliga der Ringer eine 11:20-Heimniederlage gegen die KG Dewangen/Fachsfeld hinnehmen müssen. Insgesamt verbuchte der Aufsteiger vier Einzelsiege

Den Auftakt machte die Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. David Meßmer rang engagiert mit, musste sich aber Dimitru-Alin Spiridon vorzeitig 2:17 geschlagen geben. Seinen besten Saisonkampf zeigte Dürbheims Kastriot Sedolli ‐ im klassischen Stil ‐ gegen Obdaidullah Besmella. Er führte früh, setzte den Gast unter Druck und gewann nach 1:11 Minuten frühzeitig durch Schultersieg.

Valentin Zepf ging mit 23 Kilogramm Gewichtsnachteil gegen Max Knobel in den Kampf. Dies machte er zunächst wett, führte mit 3:0, ehe Knobel seinen Masse-Vorteil doch noch nutzte und Zepf auf die Schultern schleuderte. Mit einer Kontertechnik, die allerdings nach dem Kampfrichterpfiff erfolgte, nahm Marco Bedon dem starken Samuel Guerrero Santana etwas den Wind aus den Segeln. Der Gast war beeindruckt und agierte vorsichtiger. Zwar punktete Santana, doch mit einer Viererwertung brachte sich Bedon wieder ins Rennen. Er unterlag 4:10, verkaufte sich aber gut. Marian Steinhart (bis 66 Kilogramm) holte vier kampflose Punkte zum 8:10-Halbzeitstand.

Für den verletzten Sebastian Zepf sprang Trainer Andreas Wenzler (bis 86 Kilogramm) ein, unterlag aber gegen André Winkler. Bei 0:15 schaffte es Wenzler bis in die dritte Kampfminute. Gegen den körperlich robusten Károly Kiss (2002 U23-EM-14.) tat sich Stefan Dobri schwer. Zwar lag er gegen den Ungarn zur Pause nur 0:2 zuück, ehe Kiss mit einer Kombination weitere Punkte einfuhr. Am Ende musste er eine unerwartete 2:9-Niederlage hinnehmen.

Abgeklärt rang Michael Kalmbach (bis 80 Kilogramm). Er ließ Dewangens Routinier Dragan Markovic nie in den Kampf kommen und verließ als verdienter 7:0-Punktsieger die Matte. Den besten Kampf des Abends sahen die rund 150 Zuschauer in der Klasse bis 75 Kilogramm klassisch. Sechs Minuten rangen Dürbheims Pascal Mattes und Yannick Emil Kraus, DM-Dritter 2023, offensiv. Mattes rang zunächst glücklicher und punktete, doch Kraus drehte dies in Runde zwei. Mit seiner letzten Zweierwertung holte sich Mattes den entscheidenden Vorteil siegte knapp mit 11:10. Zum Abschluss siegte noch Nicklas Haßler (KG DeFa) kampflos und machte den 20:11-Sieg klar.

Dürbheim ‐ Dewangen/F. 11:20. ‐ 61 kg (F): David Meßmer ‐ Dimitru Alin Spiridon 0:4 ÜS (2:17); 57 kg (G): Kastriot Sedolli ‐ Obdaidullah Besmella 4:0 SS (nach 1:11); 130 kg (F): Valentin Zepf ‐ Max Knobel 0:4 SS (nach 2:38); 98 kg (G): Marco Bedon ‐ Samuel Guerrero Santana 0:2 PS (4:10); 66 kg (G): Marian Steinhart siegt für Dürbheim kampflos; 86 kg (F): Andreas Wenzler ‐ André Winkler 0:4 ÜS (nach 2:11); 71 kg (F): Stefan Dobri ‐ Károly Kiss 0:2 PN (2:9); 80 kg (G): Michael Kalmbach ‐ Dragan Markovic 2:0 PS (7:0); 75 kg (G): Pascal Mattes ‐ Yannick Emil Kraus 1:0 PS (11:10); 75 kg (F): Nicklas Haßler siegt für Dewangen/Fachsenfeld kampflos.