Duell der Aufsteiger in der Neckarstadt

Die Teams der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald starten in das zweite Drittel der Saison. Zum Auftakt des elften Spieltags bestreiten in Schwenningen zwei Aufsteiger das „Spiel des Tages“.

BSV 07 Schwenningen ‐ SV Wurmlingen (Sa., 15.30 Uhr). Die Vereine kennen sich aus den Kreisliga-A2-Topduellen. SVW-Spielertrainer Tom Schmid rechnet mit einer ähnlich umkämpften Partie wie im April, als der BSV das Rückspiel auf dem Wurmlinger Kunstrasen mit 3:2 gewinnen konnte. Nun muss er sein neuntplatziertes Team (elf Punkte/18:25 Tore) auf die Partie auf dem großen Schwenninger Rasen einstellen.

Die Gastgeber (17/28:16) haben als Tabellenfünfter zehn Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Schmid erwartet beim Wiedersehen eine verstärkte BSV-Mannschaft, „die ein bisschen unter ihren Erwartungen spielt“. Vor dem jüngsten Erfolg bei der SG Bösingen II/Beffendorf (4:2) kam der amtierende A2-Meister dreimal nicht über ein Remis hinaus. Er ist allerdings seit sieben Ligapartien ungeschlagen.

Schmid sieht den SVW nach dem 1:1 gegen den SV Bubsheim und dem Sieg im verlegten Bezirkspokalduell am Mittwoch (6:4 n.E. bei der SG Durchhausen/Gunningen/Weigheim) „auf einem guten Weg“.

SpVgg Trossingen ‐ VfL Mühlheim (So., 15 Uhr). „Die Ausgangslage verspricht ein Topspiel“, sagt Kamran Yahyaijan, spielender Co- und Interimstrainer der Trossinger. Der VfL reist als Zweiter zum Vierten, der mit einem Sieg an den Gästen vorbeizieht. „Das ist auch unser großes Ziel, damit können wir uns vorn festsetzen“, teilt Yahyaijan mit. Dessen Team sei „aktuell schwer einzuschätzen“, meint Mühlheims Coach Daniel Wieser und fügt hinzu: „Wir beschäftigen uns lieber mit uns selbst. Wir müssen unsere Leistungen wie zuletzt bringen, dann können wir auswärts bestehen.“ Philipp Wolf, Andreas Leibinger und Daniel Jakupak fehlen ihm weiterhin. Neben Thomas Merk könnte bei den Nullsechsern dagegen Harry Föll ausfallen. Artur Anselm kehrt von seiner Gelb-Rot-Sperre zurück.

SV Bubsheim ‐ SG Deißlingen/Lauffen (So., 15 Uhr). Die SG macht eine schwierige Phase durch. Der SVB hingegen ist seit fünf Partien ungeschlagen und möchte weiter vorrücken. Stammtorwart Kevin Grepo kehrt zurück. Beim SV Wurmlingen (1:1) mussten die Heuberger zuletzt erneut mit Abwehrspieler Matthias Moser zwischen den Pfosten antreten.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen ‐ FSV Denkingen (So., 15.30 Uhr; in Schramberg). 39:7 Tore, 27 von 30 Punkten ‐ die aufgestiegene SG ist Spitzenreiter und ein heißer Kandidat auf den Durchmarsch in die Landesliga. „Da muss natürlich alles passen, um etwas mitzunehmen. Wir dürfen keine Fehler machen und benötigen dann auch das Quäntchen Glück“, sagt FSV-Trainer Nunzio Pastore, dem Lukas Dressler und Louis Geppert fehlen werden. Die Einsätze mehrerer weiterer Spieler waren unter der Woche fraglich.