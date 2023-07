Was passiert mit dem großen Gemeindehaus an der Gartenstraße? Die evangelische Kirchengemeinde möchte es loswerden — doch in Tuttlingen will es niemand kaufen. Nun ist die Käufersuche an einen externen Makler gegeben worden.

Im Juni zog der Kirchengemeinderat einen Schlussstrich — zumindest vorerst. Die Zukunft des Gemeindehauses wird in die Hände der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in Stuttgart gelegt, die Teil des Konzernverbundes der Landesbank Baden–Württemberg ist. Sie soll das Gebäude vermarkten und einen Käufer finden. Der Vertrag zwischen ihr und der Kirche läuft zwei Jahre lang. Ist die Stuttgarter Gruppe erfolgreich, gibt es für sie Provision.

Ernüchterung bei den Kirchenvertretern

Dieser Schritt ist das Ergebnis einer bislang ergebnislosen Suche der Kirche nach einem Käufer. „Wir haben alles versucht, aber sind in Tuttlingen gegen Mauern gelaufen“, fasst Pfarrerin Philine Blum ernüchtert zusammen. Über mehrere Monate hatten die Kirchenvertreter etliche Gespräche mit potentiellen Nutzern und Interessenten geführt. Sie gingen auf die Stadt Tuttlingen und die Volkshochschule zu, sie luden zu einem großen runden Tisch ein, zu dem Vertreter der Wohnbau, Diakonie, Mutpol, Stadtverwaltung sowie zahlreiche Vertreter von Musikvereinen, unter anderem das städtischen Blasorchester, kamen.

Das Fazit: Interesse an der Nutzung des Gemeindehaus besteht durchaus, doch Geld dafür ausgeben möchte keiner. „Uns fällt nun einfach nichts anderes mehr ein“, begründet Blum, wie es nun zu dem Entschluss kam, die Käufersuche nach Stuttgart abzutreten.

Verschlingt so viel Geld, wie die anderen Häuser zusammen

Dass die Kirche sich vom großen Gemeindehaus trennen möchte, steht schon seit längerem fest. So kann es sich die Gemeinde nicht leisten, alle Kirchengebäude und Häuser weiter zu unterhalten. Das große Gemeindehaus belastet den Kirchenetat dabei besonders: Es verschlingt fast so viel Geld, wie alle anderen Immobilien zusammen.

Die laufenden Kosten liegen bei rund 132 000 Euro pro Jahr — Preissteigerungen für Energiekosten noch nicht mit eingerechnet. Eine Komplettsanierung würde rund sechs Millionen Euro kosten. Der Oberkirchenrat sandte im vergangenen Jahr aus Stuttgart eine deutliche Botschaft: Von seiner Seite gäbe es für eine Sanierung kein Geld.

Dekan wurde von Landeskirche abgesetzt

Die Kirchengemeinde hat räumlich bereits andere Lösungen gefunden. Durch die Absetzung des Tuttlinger Dekans Berghaus durch die Landeskirche ist das Dekanatamt an der Bahnhofstraße 104 früher frei geworden als geplant. Bislang arbeiten dort noch die Dekanats–Sekretärinnen.

Ab Herbst soll das Haus renoviert werden. Ist es fertig, wird die Kirchenverwaltung in die beiden oberen Stockwerke einziehen, während das Jugendwerk das Erdgeschoss und das Souterrain bezieht. Vor Ende 2024, wenn nicht gar später, wird das jedoch nicht der Fall sein.

Wir scheuen die hohen Renovierungskosten. Michael Postel

Dass die Kirche ihr Gemeindehaus an der Gartenstraße selbst behält und vermietet, ist für sie keine Option. Das sei schlichtweg zu viel und auch nicht das Kerngeschäft einer Kirche vor Ort, sagen die Kirchenvertreter. So haben die Pfarrer mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Schon der Pfarrplan 2024 sah eine Reduzierung der Pfarrstellen vor. Kaum ist dieser nun umgesetzt, fordert der Pfarrplan 2030 die nächsten Kürzungen. Für Immobilien– und Vermietungsgeschäfte bleibe da keine Zeit, so die Pfarrer.

Kein Interesse, obwohl Räume fehlen

Auch ein treuer Mieter, die Volkshochschule, zeigt kein Interesse. Sie belegt das Gemeindehaus seit längerem mit zahlreichen Kursen. Doch obwohl die Bildungseinrichtung auf der Suche nach Räumlichkeiten ist, scheidet eine Übernahme des Gemeindehauses für die VHS–Leitung aus. „Wir scheuen die hohen Renovierungskosten“, sagt Leiter Michael Postel, der seit Ende Juni der Nachfolger von Hans–Peter Jahnel ist.

Im Gebäude selbst war er in der kurzen Zeit, die er bereits in Tuttlingen arbeitet, zwar noch nicht. Doch: „Es ist nicht unsere Liga“, spricht er die Größe des Gebäudes, dessen Sanierungsbedarf und auch den bestehenden Denkmalschutz an.

Bereits ein anderes Gebäude macht Probleme

Eine Abfuhr gab es auch vom Rathaus — vor allem deshalb, weil es in Tuttlingen bereits ein anderes problematisches Gebäude gibt: die alte Festhalle beim Stadtgarten. „Mittelfristig wird sich die Stadt überlegen müssen, wie die Alte Festhalle — die ja im Gegensatz zum Gemeindehaus bereits jetzt ein städtisches Gebäude ist — saniert und genutzt werden kann“, so Oberbürgermeister Michael Beck.

Ebenso wie beim Gemeindehaus liegen deren zu erwartende Sanierungskosten im siebenstelligen Bereich. Angesichts der schwierigen Haushaltslage könnten von der Stadt jedoch nicht beliebig viele Projekte gleichzeitig gestemmt werden, gab Beck zu bedenken.

Ein Angeobt gibt es

Ein Angebot macht die Stadt jedoch: die Unterstützung bei der Suche nach Fördergeldern. „Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wurde ja auch das Sanierungsgebiet so gelegt, dass das Gemeindehaus hier berücksichtigt werden kann“, so Beck.

Einer, der sich ebenfalls Gedanken gemacht hat, ist Wohnbau–Geschäftsführer Horst Riess. „Das Haus in Ehren zu erhalten, wäre ein Anliegen der Wohnbau“, sagt er. Doch: Die Wohnbau könne es nur kaufen und sanieren, „wenn es gelänge, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln“. Zumindest „eine gewisse Wirtschaftlichkeit“ müsse gegeben sein — und die sieht Riess momentan „noch nicht“. Schwierig sei die Raumaufteilung des Hauses, an der nur wenig geändert werden könne.

„Man kann dort auch nicht so einfach Wohnungen machen, weil man in die Mitte des Gebäudes überhaupt kein Licht hineinbekommt“, sagt er.

Lost Place wäre das schlimmste Szenario

So soll nun die Stuttgarter LBBW Immobilien Kommunalentwicklungs–Gruppe das versuchen, was vor Ort bislang nicht gelungen ist: das Haus zu vermarkten und einen Käufer zu finden. Die Entscheidung, an wen verkauft wird, liege jedoch nach wie vor bei der Kirche und dem Kirchengemeinderat, betont Pfarrerin Blum.

Allesamt hoffen sie nun, dass ein Käufer gefunden wird und nicht das eintritt, was Kirchenpfleger Jens Melzer formuliert: „Das schlimmste Szenario wäre: Wir ziehen aus, schließen hinter uns ab und das Gemeindehaus wird zum großen Lost Place Tuttlingens.“