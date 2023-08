DRK lädt zum Volksliedersingen beim Singenden Wirt ein

Zu einer Halbtagesreise nach Weilen unter den Rinnen geht es am Donnerstag, 21. September. Hier werden die Teilnehmer der DRK–Fahrt in der Wasenstube bereits erwartet.

Nach der Ankunft wird Karl–Heinz Koch, der singende Wirt, die Teilnehmer gemeinsam mit dem Akkordeon–Duo Edith und Ernst mit stimmungsvoller Musik unterhalten. Die Rückkehr nach Spaichingen ist gegen 19.15 Uhr, nach Tuttlingen gegen 19.45 Uhr, nach Schwenningen gegen 20.15 Uhr und nach Villingen gegen 20.25 Uhr.

Die Abfahrtsstellen mit den jeweiligen Zeiten sind wie folgt: Villingen Bahnhof, 12.20 Uhr; Schwenningen Bahnhof, 12.30 Uhr; Tuttlingen Bahnhof, 13 Uhr; Spaichingen Busbahnhof, 13.30 Uhr.

Bei dieser Reise sind noch Plätze frei, Anmeldeschluss ist am 1. September. Anmeldungen und nähere Informationen erhalten Interessierte beim Ansprechpartner vom DRK–Mobiler Sozialer Dienst in Spaichingen, David Hein, erreichbar unter Telefon 07424/501019 oder per Mail an [email protected]. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum bearbeitet.