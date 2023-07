DRK Kreisverband Tuttlingen veranstaltet Fahrt in den Harz

Der DRK Kreisverband Tuttlingen lädt zu einer Fahrt in den Naturpark Harz ein. Diese soll von Montag, 4. September, bis Freitag, 8. September, stattfinden.

Am Anreisetag wird die Wartburg in Eisenach besichtigt, der zweite Tag steht ganz im Zeichen der tausendjährigen Kaiserstadt Goslar mit der Kaiserpfalz und der Besichtigung eines Bergwerkmuseums. Die Stadt Nordhausen steht am dritten Tag morgens mit der Besichtigung der traditionellen Schnapsbrennerei auf dem Programm, selbstverständlich darf ein Probeschluck nicht fehlen.

Nachmittags besteht die Möglichkeit zur Fahrt auf den Brocken oder zur Besichtigung der geschichtsträchtigen Stadt Nordhausen und anschließend des Grenzlandmuseums in Bad Sachsa. Eine Harzrundfahrt mit Kabinenbahnfahrt auf den Hexentanzplatz in Thale sowie Besichtigung einer bekannten Köhlerei werden die Teilnehmer am vierten Tag erleben.

Es sind noch Plätze frei. Anmeldung kann man sich bei David Hein unter 07424/501019 oder [email protected]. Er beantwortet auch Fragen zur Reise. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum bearbeitet.