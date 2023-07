DRK Kreisverband Tuttlingen lädt zum Volksliedersingen ein

Der DRK Kreisverband Tuttlingen lädt ein zum Volksliedersingen beim Singenden Wirt. Am Donnerstag, 21. September, geht es zu einer Halbtagesreise nach Weilen unter den Rinnen. Dort wird die Gruppe in der Wasenstube bereits erwartet. Nach der Ankunft gibt’s Kaffee und Kuchen und Karl–Heinz Koch, der singende Wirt, unterhält die Gäste mit dem Akkordeon–Duo Edith und Ernst. Rückkehr nach Spaichingen ist gegen 19.15 Uhr, nach Tuttlingen gegen 19.45 Uhr, nach Schwenningen gegen 20.15 Uhr und nach Villingen gegen 20.25 Uhr. Anmeldeschluss ist am 1. September. Los geht’s am Villingen Bahnhof um 12.20 Uhr, am Schwenningen Bahnhof um 12.30 Uhr, am Tuttlingen Bahnhof um 13 Uhr und am Spaichinger Busbahnhof um 13.30 Uhr. Anmeldungen beim DRK sind möglich unter Telefon 07424/501019 oder per Mail [email protected]