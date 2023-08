DRK–Kreisverband fährt zur Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Der DRK–Kreisverband Tuttlingen bietet am Samstag, 4. November, eine Tagesreise zur Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg an. Anmeldeschluss für diese Reise ist der 13. Oktober.

Jedes Jahr verwandelt sich das Blühende Barock in Ludwigsburg in die weltgrößte Kürbisausstellung. Das jeweilige Motto wird von rund 100.000 Kürbissen zum Leben erweckt. Dabei überraschen außergewöhnliche Formen und prachtvolle Farben. Zu entdecken gibt es mehr als 600 Sorten, wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt; es gibt allerlei Spezialitäten rund um den Kürbis.

Für die Teilnehmer werden verschiedene Zustiegsmöglichkeiten angeboten: Villingen Bahnhof, Abfahrt 7.30 Uhr; von Schwenningen Bahnhof ist die Abfahrt um 7.40 Uhr; in Tuttlingen am Bahnhof ist die Abfahrt um 8.15 Uhr und in Spaichingen am Busbahnhof werden die Teilnehmer um 8.45 Uhr abfahren. Rückkehr nach Spaichingen ist gegen 18.15 Uhr, nach Tuttlingen gegen 18.45 Uhr, nach Schwenningen gegen 19.10 Uhr und nach Villingen gegen 19.20 Uhr geplant.

Anmeldungen und nähere Informationen bei David Hein, Telefon 07424/501019 oder Mail an [email protected]. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum bearbeitet.