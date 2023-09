DRK fährt zur Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Der DRK Kreisverband Tuttlingen lädt zu einer Reise zur Kürbisausstellung bei der Blühenden–Barock–Gartenschau in Ludwigsburg ein. Zu entdecken gibt es mehr als 600 Kürbissorten, wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse. Die verschiedenen Kürbisse, Leckereien und herbstlichen Dekorationsideen können gekauft werden. Die Tagesfahrt startet am Samstag, 4. November, es werden verschiedene Zustiegsmöglichkeiten angeboten: Am Villinger Bahnhof um 7.30 Uhr, vom Schwenninger Bahnhof um 7.40 Uhr. In Tuttlingen am Bahnhof ist die Abfahrt um 8.15 Uhr und in Spaichingen am Busbahnhof wird um 8.45 Uhr abgefahren. Zu Hause ankommen werden die Teilnehmer in den einzelnen Ortschaften zwischen 18.15 und 19.20 Uhr. Anmeldeschluss für die Reise ist Freitag, 13. Oktober. Anmeldungen und nähere Informationen gibt bei David Hein telefonisch unter 07424/50 10 19 oder per Mail an [email protected].