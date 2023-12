Ihr Körper ist nach wie vor verschwunden - aber ihr Leben stand am dritten Verhandlungstag des Konstanzer Jasmin-M.-Prozesses im Mittelpunkt. Nach wie vor hört sich die 4. Strafkammer derzeit die Vertreterinnen und Vertreter der Polizei an, die in dem Fall ermittelt haben. Sie entwerfen, vor allem anhand digitaler Daten, das Bild einer höchst komplizierten, vielleicht toxischen Beziehung zwischen der jungen Frau und dem heute Angeklagten, Robert S.

Im Juli 2021 hat diese Beziehung wohl begonnen, beide trennen sich von ihren bisherigen Partnern. Das geht aus etwa 5000 gespeicherten Whatsapp-Nachrichten hervor, die die Forensiker der Polizei aus dem Smartphone des Verdächtigen ausgelesen haben.

Doch schon bald schleichen sich erste Bruchstellen in diese Beziehung ein; ein Polizist hat den Eindruck bekommen, Robert S. habe schnell versucht, einen „Kontrollzwang“ auszuüben.

Getrennt, aber weiter in Kontakt

Vielleicht reagiert Jasmin M., mit damals 21 Jahren erheblich jünger als der 42-Jährige, auch auf solche Kontrollen, wenn sie die Beziehung einige Monate später wieder beendet. Und auch wieder nicht beendet - denn in Kontakt bleiben die beiden weiterhin. Teilweise ist das vorgegeben, denn sie arbeiten ja beim selben Arbeitgeber.

Und es beginnt eine merkwürdige, für Außenstehende kaum nachzuvollziehende Phase zwischen ihnen. Sie treffen sich, sie trennen sich. Sie fühlt sich bedrängt, er spricht von einer „Pause“, für sie ist es „vorbei“, so schreiben sie einander. Und kurz darauf lässt sie ihn wieder in ihre Wohnung. Er bringt ihr Medikamente, sie ist eifersüchtig auf seine Ehefrau, mit der er ebenfalls noch Kontakt hat.

Jasmin erlitt offenbar zwei Fehlgeburten

Aus einigen Chats lesen die Ermittler heraus, dass Jasmin M. einmal, vielleicht zweimal schwanger, wohl von Robert S., gewesen sein muss; vermutlich hat sie in beiden Fällen früh eine Fehlgeburt erlitten.

Sie schreibt ihm: „Mir geht’s grad besch…“ Und zweifelt noch im Januar dieses Jahres, als er seine Trauer um die „Sternenkinder“ ausdrückt, dass es „vielleicht kein Zufall“ sei, dass „es zweimal passiert ist“ - gemeint ist wohl das vorzeitige Ende der Schwangerschaften.

Nachrichten werden emotionslos

Er schreibt ihr, dass er eine Nacht allein verbracht habe - sie textet zurück: „Wärst halt zu mir gekommen“. Und kurz darauf: „Schwing deinen A...hierher!“ Ein Cyber-Ermittler hat alle diese Chats gelesen; ihm fällt auf, dass die Nachrichten in den Tagen vor ihrem Verschwinden einen anderen Ton annehmen.

Irgendetwas passt da für mich nicht. Ein Polizist im Zeugenstand

Nüchtern, klar seien sie da, „die Emotionen waren raus“, liest er aus seinen Botschaften heraus, und doch vermag auch der erfahrene Kripobeamte die Entwicklung nicht ganz zu interpretieren: „Irgendetwas passt da für mich nicht“, wenn er an die gleichzeitigen Whatsapp-Anrufe denkt, in denen Robert S. seine Ex-Freundin behelligt, wenn er daran denkt, dass der Angeklagte sie mit einem GPS-Tracker in ihrem Toyota verfolgt - der Hersteller hat die gelöschten Daten rekonstruiert und der Polizei 7000 Standort-Daten übermittelt. Wie oft der Angeklagte auf diese Daten zugegriffen hat, lässt sich allerdings nicht feststellen.

So viele Daten, aber die Telefonate fehlen

Die Whatsapp-Nachrichten und -Anrufe spielen eine wichtige Rolle; allerdings gehen die Beamten davon aus, dass sie nur einen Teil der Kommunikation zwischen Jasmin M. und Robert S. kennen; so fehlen darüber hinaus gehende Telefonate. Zudem weiß man, dass Jasmin auf Dating-Plattformen unterwegs war, hat aber dazu keine detaillierten Erkenntnisse.

Blutspuren auf dem Sofa und im Bad

Die digitalen Daten sind ein Teil der Ermittlungen, die sich aber auch handfest in der „analogen“ Welt abgespielt haben. Eine Polizistin berichtet von der Durchsuchung der Wohnung in Heudorf. Dort haben ihre Kollegen unter anderem eine Erklärung des Mannes gefunden, der seiner Partnerin eine zahnärztliche Behandlung zahlen will - zuvor hatte er sie wohl ins Gesicht geschlagen.

Weitere Funde oder Erkenntnisse sind vage: Ja, die Leichenspürhunde haben in der Wohnung angeschlagen, auch die Untersuchungen auf Blutspuren ergeben ein paar Treffer auf dem Sofa und im Bad, und, nein, offenkundige Spuren eines Kampfes gibt es nicht - die Beweislage ist hier jedoch insgesamt eher dünn und wenig aussagekräftig.

Das gilt auch für die Durchsuchungen ihres Autos und der verschiedenen Fahrzeuge, die Robert S. genutzt hat. In einem hat man eine Schrotflinte gefunden, die in den bisherigen Aussagen aber noch keine Rolle gespielt hat.

Der Prozess gegen Robert S. wegen Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge ist auf 13 Verhandlungstage angesetzt. Der nächste findet am 12. Dezember statt, das Urteil wird Ende Januar erwartet.