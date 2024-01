Das Programm für den 28. Tuttlinger Honberg-Sommer steht zu großen Teilen. Drei weitere Acts fürs Festival in der Burgruine hat der Veranstalter angekündigt: Die Metal Queen eröffnet das Festival musikalisch am 5. Juli. Kissin‘ Dynamite rocken am 7. Juli und Varieté folgt am 10. Juli. Varietéfreunde dürfen sich auf ein Comeback der Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin freuen.

Ab 5. Juli steigt in der Festungsruine auf dem Tuttlinger Hausberg das 28. Festival Honberg-Sommer. Die Programmmacher der Tuttlinger Hallen befinden sich mit der Zusammenstellung des Line-ups auf der Zielgeraden. befinden, haben jetzt zum Jahresbeginn drei weitere Acts bekanntgegeben, die im Juli im Festivalzelt auf der

Bereits über 4000 Karten fürs Festival sind nach Angaben der Veranstaltr verkauft, und mit Matthias Reims Konzert vermelden die Tuttlinger auch schon die erste ausverkaufte Honberg-Sommer-Show. Das Festival in der Ruine der mittelalterlichen Festung findet in diesem Jahr zum 28. Mal statt - und zwar vom 5. bis 21. Juli. Von den geplanten 16 Abendveranstaltungen im Festivalzelt sind jetzt 13 im Verkauf. Weitere Bands und Künstler werden wohl in Kürze bekannt gegeben.

Das Festival-Opening im Zelt übernimmt in diesem Jahr eine Künstlerin, die nicht nur weltweit Erfolge feiert, sondern auch schon auf dem Honberg begeistern konnte: hier spiele Metal-Queen Doro zuletzt im Rahmen des Jubiläumsfestivals vor fünf Jahren. Die blonde Rockröhre aus Düsseldorf, die seit jetzt vier Jahrzehnten international erfolgreich über die Bühnen fegt und veritable Power-Hymnen wie „All We Ar“, „Burning The Witches“ oder „Raise Your Fist“ sowie unsterbliche Rockballaden wie „Für immer“ abgeliefert hat, spielt am Freitag, 5. Juli, das Eröffnungskonzert im Festivalzelt in der Burgruine.

Kissin‘ Dynamite, eine energiegeladene, festivalerfahrene Rockband, spielt am 7. Juli zum ersten Mal in Tuttlingen. Die fünf Musiker aus Burladingen und Umgebung haben seit 2007 eine auch international viel beachtete, erfolgreiche Karriere hingelegt. Songs wie „Ecstasy“, „I’ve got the fire“ und „Only the dead“ brachten ihnen diverse Chartplatzierungen und elektrisierten das Publikum u.a. beim Wacken-Open-Air 2022.

Ein Honberg-Sommer ohne Varieté ist schlicht unvorstellbar. In diesem Jahr kommen die Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin zurück auf den Berg. Am 10. Juli ist es so weit: Dann locken wieder, wie schon in vielen Jahren zuvor, faszinierende Körperkunst, Artistik, Tanz und mehr mit jungen Stars der Varietészene von morgen und übermorgen unter die Zeltkuppel.

Seit 1995 begeistert das Festival in der traumhaften Location mit der malerischen Kulisse der Festungsruine Honberg hoch über Tuttlingen Zusätzliche Festivalvergnügen ohne Eintrittskarte bieten die Gratis-Sonntags-Frühschoppen, Auftritte regionaler Bands auf der Open Air Bühne, das kostenlose Kinderprogramm, eine ausgesuchte Festivalgastronomie und der vielleicht schönste Biergarten im Südwesten mit Festivallaune bis spät in die Nacht. Möglich machen das nicht zuletzt erkleckliche Sponsoringmittel aus der heimischen Wirtschaft.

Tickets auch für die drei neu bekanntgegebenen Acts gibt es aktuell im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT). Sie kosten 39,40 Euro (Moka Efti Orchestra, Stehplatz) bzw. 49,90 Euro (Faber, Stehplatz, jeweils inkl. VVK-Gebühr und Busshuttle).