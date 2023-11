Drei-Kronen-Hof: Verkauf der Wohnungen läuft schleppend

Fertigstellung Mitte 2024, das wird nicht hinhauen, sagt Rita Hilzinger, Geschäftsführerin der Tuttlinger Wohnbau, zum Drei-Kronen-Hof. Erneut wird das Datum nach hinten verschoben, nun geht sie von Ende 2024 aus. Die Gespräche mit Gastronomen, Händlern, Dienstleistern und Ärzten zur Vermietung der Gewerbeflächen lassen sich gut an. Mühsamer geht es beim Verkauf der 70 Wohnungen vor sich.

Käufer sind zurückhaltend

„Das läuft schleppender als bei der Bodenseestraße“, sagt Hilzinger und erinnert an das zuletzt fertiggestellte Wohnprojekt der Wohnbau. Die 50 Wohnungen, die auf den Markt kamen, waren alle schon verkauft, als der Rohbau stand. Die Preise waren auch noch andere.

Da bin ich überrascht, das hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Rita Hilzinger

3200 pro Quadratmeter galten im Erdgeschoss, oben waren es 4900 Euro. „Jetzt liegen wir in den mittleren Lagen schon bei rund 5000 Euro“, sagt Rita Hilzinger zum Drei-Kronen-Hof. Je weiter oben, deso teurer.

Günstiger wird es nicht

Viele Interessenten würden abwarten und hoffen, dass es noch günstiger wird. „Das wird es sicherlich nicht“, sagt Rita Hilzinger, die seit 1. November neben Horst Riess in der Geschäftsführung des Wohnungsbauunternehmens tätig ist.

Das Tor zur Innenstadt: So ist die Fassade geplant. (Foto: Büro Kauffmann Theilig und Partner )

Sie verweist auf die hohen Standards beim Bau und darauf, dass mit dem Kauf einer Wohnung eine Wertsteigerung verbunden sei. Und wenn nicht alle Wohnungen veräußert werden können, „vermieten wir sie“, so Hilzinger.

Kleiner Wohnraum am ehesten gefragt

Momentan liege die Zahl verkauften Wohnungen im unteren zweistelligen Bereich. Die Hauptnachfrage beziehe sich auf Zwei- bis Dreizimmerwohnungen, auch auf Ein-Zimmer-Appartements. Ältere Ehepaare, die ihr Haus verkaufen und in die Stadt ziehen, gehören zu den Käufern. Aber auch Eltern von Studenten oder Azubis, die für ihre Kinder Wohnraum kaufen. Und Kapitalanleger.

Eines der großen Penthouses ist auch schon weg. Da reden wir über eine Summe von 930.000 Euro, rund 5700 Euro pro Quadratmeter. Und ohne Tiefgaragenstellplatz. Der schlägt mit 30.000 Euro zu Buche. 34.000 Euro, wenn er einen E-Ladeanschluss hat.

So ist Stand der Arbeiten

Der Rohbau steht, die Fenster sind drin, jetzt geht es an die Fassade des Drei-Kronen-Hofs. Zeitgleich geht es innen weiter, mit der Fußbodenheizung und dem Einbringen des Estrichs.

Die Geschäftsführerin freut sich über das Interesse der Gewerbetreibenden am Objekt. „Da bin ich überrascht, das hatte ich mir schwieriger vorgestellt“, sagt sie.

Mit einem Gastronomen aus der Region sind die Gespräche schon so weit fortgeschritten, dass architektonisch geprüft wird, ob seine Wünsche umgesetzt werden können: Ein Lagerkeller in der Tiefgarage samt Lastenaufzug ins Erdgeschoss.

Boxing-Lösung wäre damit vom Tisch

Auf rund 560 Quadratmeter Fläche in Haus 1 ‐ Richtung Innenstadt ausgerichtet ‐ kann sich der Gastraum mit Küche und Co. ausdehnen, samt großem Außenbereich an verkehrsberuhigtem Bereich. Teich und Wasserlauf inklusive. Damit wäre die Überlegung einer Boxing-Lösung passé ‐ drei bis vier verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Produkten, die die Sitzmöglichkeiten innen und im Außenbereich gemeinsam nutzen.

Mit Blick auf den Marktplatz ist die Gastronomie im Obergeschoss geplant. Eine Cocktailbar mit kleiner Karte ist denkbar. (Foto: Ingeborg Wagner )

Im vierten Geschoss ist ein weiteres Gastronomie-Angebot geplant. Deutlich kleiner, nur rund 130 Quadratmeter. Eher eine Cocktailbar mit Snacks statt großer Speisekarte. Auch dafür interessiert sich der Gastronom, der das Erdgeschoss bespielen will. Bis Januar entscheidet sich, ob ein Vertrag zustande kommt.

Platz für Praxen und Büros

In Haus 2 und 3 sind ebenerdig Ladenflächen vorgesehen, insgesamt rund 830 Quadratmeter. Von der Aufteilung her ist der Bauherr noch flexibel. So können zwei größere Händler die Flächen mieten oder sie teilen sich in kleinere Ladeneinheiten ein. Dann wären bis zu sieben Mieter möglich. „Die sollten aber schon zueinander passen“, meint Hilzinger.

Bleibt noch die Fläche für Arztpraxen und Dienstleister, die sich in Haus 1 auf das erste und zweite Obergeschoss verteilen. Auch darüber gebe es „viele und gute Verhandlungen“, wie sie sagt. Die Schwierigkeit sei, die Interessenten pro Stock so zu verteilen, dass es passe.

Je aufwändiger, je teurer

In der schlüsselfertigen Baubeschreibung ist der Quadratmeter für 17,50 Euro Kaltmiete angegeben. Wer hochwertigere Ausstattung will, dazu noch Extras, wie eine besondere Lüftung, bekommt die, muss aber mehr bezahlen.

Warum rückt die Fertigstellung nun nochmal nach hinten? Die Wohnbau-Geschäftsführerin gibt Lieferschwierigkeiten beim Material an, aber auch die Suche nach Handwerkern habe zu Verzögerungen geführt. Die einzelnen Gewerke wurden bundesweit ausgeschrieben. Für Heizung, Lüftung und Sanitär gab es genau einen Anbieter.

Baustopp hätte nichts gebracht

Wegen all der Probleme ‐ die enormen Preissteigerungen am Bau inklusive ‐ hatten die Verantwortlichen zeitweise einen Baustopp überlegt. Heute ist Rita Hilzinger froh, dass das nicht gemacht wurde. Denn die Preise am Bau werden nicht mehr sinken, ist sie überzeugt. Und die Suche nach Handwerkern nicht leichter.