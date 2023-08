Tuttlingen

Drei Baustellen wegen Wasserrohrbrüchen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

An drei Stellen in der Stuttgarter Straße und der Unteren Vorstadt werden in den kommenden Wochen Wasserrohrbrüche repariert. Dazu müssen Teile der Fahrbahn gesperrt werden, wie die Stadt Tuttlingen mitteilt.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 14:41 Von: sz